Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Минсельхоз оценил ситуацию на рынке гречки в России

RT на русскомвчера в 07:43

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Ведомостивчера в 08:03

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Коммерсантъвчера в 07:46

Минсельхоз отреагировал на сообщение о росте цен на гречку

РБКвчера в 08:26

Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на гречку

РИА Новостивчера в 07:27

Минсельхоз назвал ситуацию с ценами на гречку стабильной

Rambler News Serviceвчера в 07:08

Минсельхоз назвал стабильной ценовую ситуацию на российском рынке гречневой крупы

ТАССвчера в 07:06
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Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Путин и Эрдоган на встрече в Сочи оказались в одинаковой одежде

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехали на переговоры в одинаковых костюмах.
URA.Ru вчера в 08:28
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

В Москве правозащитника задержали за покушение на мошенничество

За покушение на мошенничество в Москве был задержан заместитель председателя правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Маяков.
РБК 05:27
Происшествия

В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами

В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Здоровье

В Челябинске обнаружили вирус африканской чумы в партии колбасы

РБК 05:32
Армия и оружие

Песков заявил о предательстве США курдов

США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:16
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области

В Интернете появилась видеозапись с места перестрелки на хуторе в Орловском районе Ростовской области, жертвами которой стали пять человек.
Вечерняя Москва вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Наталья Краско чувствует себя использованной после развода

Наташа не скрывает, что чувствует себя использованной, но обиды на Ивана Ивановича не держит.
Bimru.ru 05:32
Единоборства

Соперник Александра Волкова установит в Москве рекорд UFC

Согласившись на коротком уведомлении заменить выбывшего Джуниора Дос Сантоса в поединке с Александром Волковым на UFC Fight Night 163 в Москве, американский тяжеловес Грег Харди войдет в историю крупнейшего мма-промоушена.
FightTime.ru 03:55
Происшествия

Мосгорсуд через неделю рассмотрит жалобу на домашний арест Калви

Мосгорсуд 29 октября рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля, сообщила РИА Новости во вторник адвокат Варвара Кнутова.
РИА Новости вчера в 05:43
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Политика

В Сочи стартовал форум «Россия – Африка»

Сегодня, 23 октября, в Сочи открываются Саммит и Экономический форум «Россия – Африка». Мероприятия пройдут 23 и 24 октября.
TV BRICS 03:10
Шоу-бизнес

Голая Екатерина Варнава привела в восторг Полину Гагарину

Нокаут самая красивая, - написала Гагарина в комментариях. А вообще, Варнава любит подобные фотосессии, как с мужем, так и соло.
Paparazzi.ru 03:50
Спорт

Чемпионка Паралимпийских игр умерла в результате эвтаназии

Чемпионка Паралимпийских игр 2012 года Марике Верворт скончалась в возрасте 40 лет. Спортсменку мучила боль, и она решилась на эвтаназию.
Российская газета 05:01
Экономика

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Экономика

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline 03:31
Политика

Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне

Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
RT на русском вчера в 07:19
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на московском кладбище

Столичные власти разрешили родным звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк получить бесплатное место для захоронения на закрытом Анкудиновском кладбище.
Росбалт 03:39
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Политика

Собянин сменил главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении главы департамента труда и соцзащиты Владимира Петросяна из-за выхода на пенсию.
Коммерсантъ 05:31
Шоу-бизнес

Пост дочери Заворотнюк в Instagram озадачил подписчиков

Дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выложила в своем Instagram фотографию на фоне кирпичной стены.
Рамблер 03:09
Наука

Физики оценили вероятность рождения черных дыр при столкновении электронов

Физики из США теоретически оценили сечение и вероятность рождения миниатюрных черных дыр при столкновении двух электронов.
N+1 вчера в 07:37
Общество

Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой

Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Общество

В Москве эвакуируют здание Совета Федерации

Ведомости 05:26
Игры

Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru 20 октября в 06:38
Спорт

Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх

Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.
Кавказский узел 01:10
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
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