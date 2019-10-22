Экономика
КоммерсантъМинсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
Минсельхоз назвал ситуацию на рынке гречки стабильной, незначительное повышение оптовых цен в сентябре 2019 года восстановило стоимость крупы до уровня предыдущих лет, говорится в сообщении ведомства.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Путин и Эрдоган на встрече в Сочи оказались в одинаковой одежде
Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехали на переговоры в одинаковых костюмах.
URA.Ru вчера в 08:28
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
В Москве правозащитника задержали за покушение на мошенничество
За покушение на мошенничество в Москве был задержан заместитель председателя правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Маяков.
РБК 05:27
Происшествия
В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами
В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Армия и оружие
Песков заявил о предательстве США курдов
США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:16
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки фермеров в Ростовской области
В Интернете появилась видеозапись с места перестрелки на хуторе в Орловском районе Ростовской области, жертвами которой стали пять человек.
Вечерняя Москва вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Наталья Краско чувствует себя использованной после развода
Наташа не скрывает, что чувствует себя использованной, но обиды на Ивана Ивановича не держит.
Bimru.ru 05:32
Единоборства
Соперник Александра Волкова установит в Москве рекорд UFC
Согласившись на коротком уведомлении заменить выбывшего Джуниора Дос Сантоса в поединке с Александром Волковым на UFC Fight Night 163 в Москве, американский тяжеловес Грег Харди войдет в историю крупнейшего мма-промоушена.
FightTime.ru 03:55
Происшествия
Мосгорсуд через неделю рассмотрит жалобу на домашний арест Калви
Мосгорсуд 29 октября рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля, сообщила РИА Новости во вторник адвокат Варвара Кнутова.
РИА Новости вчера в 05:43
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета вчера в 06:55
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Политика
В Сочи стартовал форум «Россия – Африка»
Сегодня, 23 октября, в Сочи открываются Саммит и Экономический форум «Россия – Африка». Мероприятия пройдут 23 и 24 октября.
TV BRICS 03:10
Шоу-бизнес
Голая Екатерина Варнава привела в восторг Полину Гагарину
Нокаут самая красивая, - написала Гагарина в комментариях. А вообще, Варнава любит подобные фотосессии, как с мужем, так и соло.
Paparazzi.ru 03:50
Спорт
Чемпионка Паралимпийских игр умерла в результате эвтаназии
Чемпионка Паралимпийских игр 2012 года Марике Верворт скончалась в возрасте 40 лет. Спортсменку мучила боль, и она решилась на эвтаназию.
Российская газета 05:01
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 13:42
Экономика
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей
У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline 03:31
Политика
Шушкевич прокомментировал заявление Горбачёва о холодной войне
Экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего президента СССР Михаила Горбачёва о том, что окончание холодной войны было общей победой для Советского Союза и Запада, однако западные политики и прежде всего США объявили победителями себя.
RT на русском вчера в 07:19
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на московском кладбище
Столичные власти разрешили родным звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк получить бесплатное место для захоронения на закрытом Анкудиновском кладбище.
Росбалт 03:39
Общество
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента
Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Политика
Собянин сменил главу департамента соцзащиты
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении главы департамента труда и соцзащиты Владимира Петросяна из-за выхода на пенсию.
Коммерсантъ 05:31
Шоу-бизнес
Пост дочери Заворотнюк в Instagram озадачил подписчиков
Дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выложила в своем Instagram фотографию на фоне кирпичной стены.
Рамблер 03:09
Наука
Физики оценили вероятность рождения черных дыр при столкновении электронов
Физики из США теоретически оценили сечение и вероятность рождения миниатюрных черных дыр при столкновении двух электронов.
N+1 вчера в 07:37
Общество
Россияне назвали мультиварку самой бесполезной бытовой техникой
Самой бесполезной покупкой из бытовой техники россияне назвали мультиварку, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Дождь вчера в 03:48
Общество
В Москве эвакуируют здание Совета Федерации
Ведомости 05:26
Игры
Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 20 октября в 06:38
Спорт
Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх
Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.
Кавказский узел 01:10
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46