В Минсельхозе заявили, что фиксация цен на мясо птицы и яйца на данный момент не рассматривается. В настоящее время в регионах постоянно проводятся переговоры с локальными производителями и торговыми сетями по вопросам необоснованного роста цен на продукты. Об этом пишет «Интерфакс».

С чего всё началось Правительство может зафиксировать цены на мясо птицы Правительство может зафиксировать цены на мясо птицы В России могут ввести государственное регулирование розничных цен на мясо птицы и яйца. За последние 60 дней в большинстве регионов эта продукция подорожала более чем на 10%, что дало правительству право на такое решение, сообщили в Минсельхозе. Коммерсантъ 11:28