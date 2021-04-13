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Центральная Служба Новостей

Минсельхоз объявил, что не рассматривает фиксацию цен на мясо птицы и яйца

В Минсельхозе заявили, что фиксация цен на мясо птицы и яйца на данный момент не рассматривается. В настоящее время в регионах постоянно проводятся переговоры с локальными производителями и торговыми сетями по вопросам необоснованного роста цен на продукты. Об этом пишет «Интерфакс».В источнике
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Правительство может зафиксировать цены на мясо птицы

Правительство может зафиксировать цены на мясо птицы В России могут ввести государственное регулирование розничных цен на мясо птицы и яйца. За последние 60 дней в большинстве регионов эта продукция подорожала более чем на 10%, что дало правительству право на такое решение, сообщили в Минсельхозе.
Коммерсантъ11:28

Подробнее о событии

Минсельхоз не рассматривает прямое регулирования цен на мясо птицы и яйца

ПРАЙМ13:47

Правительство может зафиксировать цены на мясо птицы

Коммерсантъ11:28

Минсельхоз не обсуждает прямое регулирование цен на мясо птицы и яйца

Говорит Москва12:44

«Коммерсантъ»: В России могут ввести госрегулирование цен на мясо птицы и яйца

Эхо Москвы12:30

Стоимость мяса птицы может подвергнуться заморозке в России

ФАН12:20

Минсельхоз не обсуждает прямое регулирование цен на мясо птицы и яйца

ТАСС12:01

В Минсельхозе заявили, что не рассматривают мер по ценам на мясо птицы

РБК13:27
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Сыновья Жириновского и экс-главы Северной Осетии устроили драку во Внуково

Внебрачный сын лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн и сын экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимхан Битаров подрались в московском аэропорту Внуково.
Известия11:55

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АиФ Новосибирск11:10

Ранг пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге снижен до минимального

Ранг масштабного пожара на фабрике «Невская мануфактура» в Петербурге, начавшегося около полудня 12 апреля, только вечером 13 апреля удалось снизить до минимального первого номера, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
REGNUM13:17