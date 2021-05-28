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Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России

"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке", - отметили в министерстве.В источнике

С чего всё началось

Производители сообщили о риске дефицита яиц

Производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию, сообщили «Ведомостям» два человека, участвовавших в совещании в ведомстве 26 мая.
Ведомостивчера в 17:51

Официальный комментарий

Минсельхоз РФ
Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынкеТАССвчера в 01:58

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РИА Новостивчера в 01:27

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