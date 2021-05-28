Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России

"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке", - отметили в министерстве.В источнике

С чего всё началось

Производители сообщили о риске дефицита яиц

Производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию, сообщили «Ведомостям» два человека, участвовавших в совещании в ведомстве 26 мая.
Ведомости17:51

Официальный комментарий

Минсельхоз РФ
Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынкеТАСС01:58

Подробнее о событии

Яйца первой и второй категорий упали в цене. В чем их отличие?

Телеканал 360°09:00

Производители сообщили о риске дефицита яиц

Ведомости17:51

Минсельхоз оценил сообщения о риске дефицита яиц

РИА Новости01:27

Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России

Коммерсантъ01:51

Минсельхоз ответил на сообщения о риске дефицита яиц

Lenta.ru01:34

Производители заявили о «критическом снижении» закупочных цен на яйца

РБК22:54

Руспродсоюз не наблюдает дефицита яиц в России

ТАСС07:07
Интересное

Демет Оздемир и Хандэ Эрчель уступили место русско-турецкой актрисе

По мнению экспертов, Боз твердо заняла место на вершине рейтингов и даже если сериал «Марашлы » сделает финал, она останется артисткой, вышедшей благодаря этому проекту на новый уровень.
Rusturkey.comвчера в 11:09

Казанский инженерный лицей выиграл грант, теперь учащиеся работают над созданием космического аппарата «КАИ-1»

Согласно плану, после всех испытаний малый космический аппарат «КАИ-1» должен быть запущен в космос с Байконура в начале следующего, 2022 года.
Учительская газетавчера в 08:39
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

В Саратовской области задержали школьников по подозрению в экстремизме

В ФСБ заявили, что речь идёт о новой ячейке украинской экстремистской группы сторонников идеологий массовых убийств (М.К.У.). В декабре 2020 года подростки ультраправых взглядов создали сообщество, которое намеревалось бороться против представителей ЛГБТ, лиц неславянской национальности и атеистов.
Говорит Москва10:13

Для брянских поэтов и музыкантов организовали творческий конкурс «Песни силы»

Поэтов, музыкантов и исполнителей пригласили к участию в нем со своими патриотическими песнями, в том числе произведениями непосредственно о подразделении «Вымпел», о людях, которые в нем служили, об их участии в исторических событиях в нашей стране и за рубежом.
Брянская Губерния26 мая в 03:38