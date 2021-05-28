Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России
"Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства и не ожидает дефицита яиц на внутреннем рынке", - отметили в министерстве.В источнике
С чего всё началось
Производители сообщили о риске дефицита яиц
Производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию, сообщили «Ведомостям» два человека, участвовавших в совещании в ведомстве 26 мая.
Ведомости17:51