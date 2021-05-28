Для брянских поэтов и музыкантов организовали творческий конкурс «Песни силы»

Поэтов, музыкантов и исполнителей пригласили к участию в нем со своими патриотическими песнями, в том числе произведениями непосредственно о подразделении «Вымпел», о людях, которые в нем служили, об их участии в исторических событиях в нашей стране и за рубежом.