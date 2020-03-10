Экономика
ГородовойМинсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты
Как отмечается в сообщении аграрного ведомства, значительного роста цен в стране не ожидается. При этом в министерстве добавили, что возможен некоторый рост стоимости продукции, которая не производится на территории России.
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Политика
Путин выслушает предложения по поправкам в конституцию в Госдуме
В Госдуме состоялось заседание, на котором депутаты предложили внести в Конституцию поправки.
Музыка
Премьера песни Little Big для «Евровидения» перенесена
Презентация песни Little Big для международного песенного конкурса "Евровидение" отложена "по неизвестным причинам", сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление представителя группы.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Общество
ФБК рассказал о тайной империи Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна
Подводя результаты своего расследования, в ФБК заявляют, что «через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания государственная пропагандистка и единоросска Маргарита Симоньян со своим мужем заработала 720 миллионов рублей за три года».
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Происшествия
43-летнего жителя области обвиняют в убийстве знакомого камнем
Во время следствия обвиняемый вину признал, и подтвердил показания на месте убийства во время следственного эксперимента.
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Здоровье
Школы Энгельсского района снова закрыли на карантин
Внеплановые каникулы продлятся до 17 марта включительно. Напомним, в текущем году энгельсские школы уже закрывали на карантин.
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Армия и оружие
Новое обострение на Донбассе: ВСУ обстреливают жилые районы
На Донбассе вновь обострилась обстановка.
Происшествия
Экспертиза не нашла признаков терроризма в переговорах членов «Сети»
Из документа следует, что специалистам госбезопасности не удалось обнаружить в разговорах прямых доказательств того, что кто-то из двоих попавших на запись фигурантов дела руководил террористической организацией или координировал действия других ее членов.
Космос
Космические стандарты надежности для энергетики Арктики
Политика
Польша вводит санитарный контроль на границе с Россией
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
В российских регионах начали вводить особый режим из-за коронавируса
В Липецкой области с 10 марта введен особый режим из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации региона.
Футбол
Гендиректор «Зенита» назвал падение рубля чувствительным для команды
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как влияет на команду ситуация с резким падением курса рубля.
Энергетика
Нефть после обвала дорожает на 10%
По состоянию на 14.38 мск майский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 9,69%, до 37,62 доллара за баррель, при этом минутами ранее рост превышал 10% и Brent достигала отметки в 38 долларов.
Космос
Астрофизики обнаружили новый тип пульсирующей звезды в нашей галактике
Экономика
Аналитики не советуют россиянам бежать в магазины из-за ослабления рубля
Финансовые аналитики не советуют россиянам поддаваться панике и бежать со всех ног в пункты обмена валюты.
Политика
Путин заявил, что Россия выполнила свой план по революциям
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполнила свой план по революциям.
Технологии
К деменции может привести чрезмерное использование гаджетов
При чрезмерном использовании смартфона и компьютера может возникнуть переутомление мозга, что впоследствии может развиться в маразм и депрессию.
Общество
Власти Италии посадили на карантин всю страну
На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
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