Как отмечается в сообщении аграрного ведомства, значительного роста цен в стране не ожидается. При этом в министерстве добавили, что возможен некоторый рост стоимости продукции, которая не производится на территории России.

Минсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты

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