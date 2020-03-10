Экономика
ГородовойМинсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты
Как отмечается в сообщении аграрного ведомства, значительного роста цен в стране не ожидается. При этом в министерстве добавили, что возможен некоторый рост стоимости продукции, которая не производится на территории России.
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Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане
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Карелин внесет поправку о досрочных выборах в Госдуму
Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Основного закона поправку о досрочных парламентских выборах.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Экономика
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
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Экономика
Курс доллара и евро резко вырос из-за падения цен на нефть
Международный валютный рынок на снижение мировых цен на нефть отреагировал повышением курса евро и доллара по отношению к рублю, сообщает РИА Новости.
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Энергетика
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Министр, говоря о перспективах стоимости сырья, напомнил о механизме обратного акциза с демпфером, созданном в 2018 году.
Общество
Власти Италии посадили на карантин всю страну
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В настоящее время в Китае выздоровело больше пациентов, чем имеется инфицированных. В США 8 человек также вылечились от вируса.
Экономика
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Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал граждан не поддаваться панике и не спешить сейчас с покупкой валюты - это будет выгодно только спекулянтам, уверен депутат.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 72,77 рубля
Курс доллара США на открытии торгов на Мосбирже увеличился на 4,1 рубля и достиг 72,77 рубля.
Общество
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Шоу-бизнес
Рита Дакота отметила день рождения с Владом Соколовским
Рита в свою очередь не собирается заставлять дочь называть Белогая папой. Влад Соколовский изменял беременной Рите Дакоте с Катей Жужей.
Футбол
Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»
Уткин заявил, что хочет извиниться перед болельщиками "Зенита", однако при этом заметил, что ничего не может изменить в сложившейся ситуации.
Культура
Комик Деннис Миллер стал ведущим нового проекта на RT America
Телеканал RT America объявил во вторник о старте нового проекта Dennis Miller +1, передает RT на русском.
Здоровье
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Фигурное катание
Чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин пропал в Москве
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Футбол
Футболист забил ударом с 36 метров и напомнил Роберто Карлоса
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте турнира. Игроку обороны удался удар с 36 метров.
Финансы
ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты
«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Футбол
Кокорин попал в символическую сборную 21-го тура по версии WhoScored
Статический футбольный портал WhoScored включил нападающего Сочи Александра Кокорина в символическую сборную по итогам 21-го тура РПЛ.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Общество
Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году
Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
Политика
Путин похвалил слоган автомобильных наклеек «Спасибо деду за победу»
В феврале СМИ обращали внимание, что перед 75-летием Победы новосибирское управление Росгвардии включило в закупки по программе госвооружений наклейки для служебных автомобилей с надписью «На Берлин».
Политика