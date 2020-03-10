Экономика

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Как отмечается в сообщении аграрного ведомства, значительного роста цен в стране не ожидается. При этом в министерстве добавили, что возможен некоторый рост стоимости продукции, которая не производится на территории России.
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