Экономика
ГородовойМинсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты
Как отмечается в сообщении аграрного ведомства, значительного роста цен в стране не ожидается. При этом в министерстве добавили, что возможен некоторый рост стоимости продукции, которая не производится на территории России.
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Политика
Песков: Путин вскоре оценит идею досрочных выборов в Госдуму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу о проведении досрочных выборов в Государственную думу сразу после голосования по изменениям в Конститкуцию.
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Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Финансы
Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей
Официальный курс евро повысился на 6,02 рубля и составил 81,86 рублей. Об этом сообщает Центральный банк России.
Финансы
Минфин стабилизирует рубль продажами валюты по бюджетному правилу
В ведомстве отметили, что проведение подобных операций на открытом рынке поспособствует компенсации сокращения притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов.
Политика
Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
Энергетика
Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев
"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
Политика
Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган.
Энергетика
Россия дестабилизировала ситуацию в сланцевой индустрии США
Эксперты заявили о том, что Россия, выйдя из сделки ОПЕК+, пытается дестабилизировать ситуацию в сланцевой индустрии США.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейший автопроизводитель России, компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Футбол
Роналду поздоровался с невидимыми фанатами перед матчем с «Интером»
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду перед игрой 26-го тура серии А с миланским «Интером» пошутил на тему пустых трибун на закрытом для зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Италии матче.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Политика
Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»
Комментируя слоган других популярных наклеек на авто "Можем повторить", президент обратил внимание, что трактовать эти слова можно по-разному.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Политика
Объяснен отказ от запрета на зарубежную недвижимость российских чиновников
Объяснен отказ от запрета на владение зарубежной недвижимостью российскими чиновниками.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек закрутил роман с молодой актрисой Аной де Армас
Вероятно, покорить сердце звезды удалось 31-летней Ане де Армос, известной российскому зрителю по фильму «Бегущий по лезвию 2049».
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Общество
В Италии введен национальный карантин по коронавирусу
В Италии будет введен национальный карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Футбол
Продажа билетов на матч сборных Молдавии и России отложена
Федерация футбола Молдавии (ФФМ) приняла решение отложить начало продажи билетов на товарищеский матч сборных Молдавии и России из-за распоряжения об отмене массовых мероприятий в стране по причине борьбы с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте ФФМ.
Кино
Джим Керри вернется к образу Маски в «Космическом джеме 2»
Здоровье
Что происходит после излечения от коронавируса?
В настоящее время в Китае выздоровело больше пациентов, чем имеется инфицированных. В США 8 человек также вылечились от вируса.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Здоровье
Как вывести токсины из организма без диет и лекарств, рассказал врач
Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон рассказал о методах вывода токсинов из организма без детокс-диет с применением смузи и других добавок, сообщает «РЕН ТВ».
Происшествия
На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка
В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
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