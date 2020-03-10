Экономика

ГородовойГородовойМинсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты

Как отмечается в сообщении аграрного ведомства, значительного роста цен в стране не ожидается. При этом в министерстве добавили, что возможен некоторый рост стоимости продукции, которая не производится на территории России.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Минсельхоз усомнился в возможном росте цен на продукты из-за ослабления рубля

Известия04:00

Минсельхоз не ждет повышения цен на продукты из-за роста курсов валют

РИА Новости02:58

Минсельхоз не ожидает подорожания продуктов питания из основных категорий

Комсомольская правда03:29

Минсельхоз рассказал, ожидать ли повышения цен на продукты из-за скачка валют

Газета.Ru03:27

Минсельхоз не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания в России

ТАСС03:13

В Минсельхозе допустили небольшой рост цен на импортные продукты питания

Интерфакс02:59

Минсельхоз заявил об отсутствии ожиданий роста цен на основные продукты

РБК03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Политика

Путин прокомментировал визиты лидеров стран на парад Победы

Piter.tv 03:52
Политика

Песков: Путин вскоре оценит идею досрочных выборов в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу о проведении досрочных выборов в Государственную думу сразу после голосования по изменениям в Конститкуцию.
Национальная служба новостей 06:28
Шоу-бизнес

Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Kleo.ru 03:08
Финансы

Официальный курс евро вырос до 81,86 рублей

Официальный курс евро повысился на 6,02 рубля и составил 81,86 рублей. Об этом сообщает Центральный банк России.
Газета.Ru 07:02
Финансы

Минфин стабилизирует рубль продажами валюты по бюджетному правилу

В ведомстве отметили, что проведение подобных операций на открытом рынке поспособствует компенсации сокращения притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов.
Невские Новости вчера в 06:36
Политика

Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
РИА Новости 02:27
Энергетика

Новак заявил, что восстановление цен на нефть займет несколько месяцев

"Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев", - сказал Новак.
ТАСС 05:47
Политика

Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии

Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган.
РИА Новости вчера в 14:29
Энергетика

Россия дестабилизировала ситуацию в сланцевой индустрии США

Эксперты заявили о том, что Россия, выйдя из сделки ОПЕК+, пытается дестабилизировать ситуацию в сланцевой индустрии США.
Что происходит вчера в 06:49
Экономика

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейший автопроизводитель России, компания «АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижением курса рубля.
РБК 05:17
Шоу-бизнес

Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене

Аргументы и Факты вчера в 05:37
Футбол

Роналду поздоровался с невидимыми фанатами перед матчем с «Интером»

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду перед игрой 26-го тура серии А с миланским «Интером» пошутил на тему пустых трибун на закрытом для зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Италии матче.
Известия 08 марта в 18:03
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Политика

Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»

Комментируя слоган других популярных наклеек на авто "Можем повторить", президент обратил внимание, что трактовать эти слова можно по-разному.
ТАСС 02:30
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями

Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
НТВ 01:50
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Политика

Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

RT на русском 04:28
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Политика

Объяснен отказ от запрета на зарубежную недвижимость российских чиновников

Объяснен отказ от запрета на владение зарубежной недвижимостью российскими чиновниками.
Lenta.ru 06:13
Шоу-бизнес

Бен Аффлек закрутил роман с молодой актрисой Аной де Армас

Вероятно, покорить сердце звезды удалось 31-летней Ане де Армос, известной российскому зрителю по фильму «Бегущий по лезвию 2049».
Радио Комсомольская правда 05:59
Общество

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Газета.Ru 05:12
Общество

В Италии введен национальный карантин по коронавирусу

В Италии будет введен национальный карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.
Накануне.Ru 00:35
Общество

Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу «На самом деле»

Вокруг ТВ 05:33
Футбол

Продажа билетов на матч сборных Молдавии и России отложена

Федерация футбола Молдавии (ФФМ) приняла решение отложить начало продажи билетов на товарищеский матч сборных Молдавии и России из-за распоряжения об отмене массовых мероприятий в стране по причине борьбы с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте ФФМ.
РИА Новости 06:18
Кино

Джим Керри вернется к образу Маски в «Космическом джеме 2»

NewInform вчера в 09:36
Здоровье

Что происходит после излечения от коронавируса?

В настоящее время в Китае выздоровело больше пациентов, чем имеется инфицированных. В США 8 человек также вылечились от вируса.
Discover24 05:10
Шоу-бизнес

Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции

В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Вести.Ru 03:38
Здоровье

Как вывести токсины из организма без диет и лекарств, рассказал врач

Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон рассказал о методах вывода токсинов из организма без детокс-диет с применением смузи и других добавок, сообщает «РЕН ТВ».
UfacityNews.ru 05:54
Происшествия

На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка

В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Российская газета 06:07
Авто

В Узбекистане подорожали местные автомобили

За рулем Кубань вчера в 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное