Экономика
ГородовойМинсельхоз не ожидает значительного повышения цен на продукты
Как отмечается в сообщении аграрного ведомства, значительного роста цен в стране не ожидается. При этом в министерстве добавили, что возможен некоторый рост стоимости продукции, которая не производится на территории России.
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Политика
В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах
Перед заседание с предложением провести досрочные парламентские выборы выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший, что его фракция во втором чтении поддержит поправки в Конституцию.
Общество
Германия запросила данные у России по преступлениям нацистов в Ейске
В феврале СК запросил у Оттавы материалы о нем. До этого его лишили канадского гражданства, так как он не указал в иммиграционных документах факт службы у нацистов.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок
Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
Авто
Ravon снизил цены на свои автомобили в России
Новая стоимость Ravon R2 находится в диапазоне от 639 до 689 тыс. рублей на версию с 1,2-литровым двигателем мощностью 85 л.с. и «автоматом».
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Наука
Древняя раковина помогла ученым измерить сутки в меловом периоде
Ученые в ходе экспериментов смогли замерить продолжительность суток в меловом периоде, используя для этого древнюю раковину.
Политика
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая
Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Финансы
Мосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро
На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
Кино
Кристиан Бэйл сыграет роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»
В кинокомиксе вселенной Marvel «Тор 4: Любовь и гром» главного злодея сыграет голливудский актер Кристиан Бэйл.
Финансы
Российские телеканалы рассказали о ситуации с рублем без упоминания обвала
В вечерних выпусках новостей российских федеральных телеканалов — Первого, «России 1» и НТВ — старались обойтись без прямого упоминания обвала или падения при рассказе о ситуации с курсом рубля.
Армия и оружие
Террористы ПНС Ливии перешли в наступление на войска ЛНА
Общество
ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса
XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Политика
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Культура
Известный актер Деннис Миллер стал ведущим RT America
Гостем первого выпуска стал известный комик Джефф Данэм, сообщает RT.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Общество
Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае
Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
Экономика
Основные индексы США продолжили падение после возобновления торгов
Торги на фондовом рынке в США возобновлены после приостановки на 15 минут из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 на 7%, однако ключевые американские индексы продолжают снижение, следует из данных торговой площадки.
Происшествия
Под Тамбовом задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Экономика
ЦБ увеличит максимальную сумму перевода в системе быстрых платежей
Банк России намерен увеличить максимальную сумму перевода в Системе быстрых платежей до 2 миллионов рублей с нынешних 600 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
Гаджеты
ASUS обновила смартфон ROG Phone II до Android 10
ASUS представила миру смартфон ROG Phone II еще в сентябре прошлого года под управлением Android 9.0 (Pie), теперь, спустя 6 месяцев, компания выпустила обновление Android 10 для устройства.
Экономика
Глава комитета Госдумы предостерег россиян от панической скупки валюты
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров призвал граждан не поддаваться панике и не спешить сейчас с покупкой валюты - это будет выгодно только спекулянтам, уверен депутат.
Происшествия
Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате
В июле 2019 года Коршунов получил семь лет колонии за растрату более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви заключенным.
Происшествия
Два участника «банды ГТА» получили 25 лет колонии в Таджикистане
Два участника «банды ГТА» Боир Гуломов и Муроджон Каримов осуждены в Таджикистане на 25 лет колонии за убийства, совершённые в России.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора
После завершения пресс-конференции с американцем Тони Фергюсоном, где Нурмагомедов подчеркнул, что ему не впервой принимать участие в уличных драках, Макгрегор отправился потроллить его в твиттере.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Здоровье
В мэрии Челнов обсудили ситуацию с коронавирусом в городе
Проводится ежедневный мониторинг прибывающих в город из неблагополучных в плане распространения коронавируса стран, сообщил Ильгизар Бареев.
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
Общество
В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей
В китайском Ухане по причине выписки пациентов 11 из 14 временных госпиталей закрыли.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.