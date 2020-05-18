Общество

REGNUMREGNUMМинсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО

Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники в ведомстве.
Читать в источнике
Комментировать2K
с чего всё началось

Минсельхоз поддержал допуск ГМО-продукции в Россию

Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. Это следует из ответа министерства на запрос РБК. Речь идет о постановлении, принятом 16 апреля 2020 года.
РБК00:00

Подробнее о событии

Минсельхоз поддержал упрощённый допуск ГМО-продукции в Россию

RT на русском04:53

Минсельхоз поддерживает упрощение допуска ГМО-продукции в Россию

ТАСС04:22

РБК: Минсельхоз против отмены упрощенного импорта соевых бобов и шрота с ГМО

Коммерсантъ00:37

Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО

Российская газета03:57

РБК: Минсельхоз отклонил идею об отмене упрощенного ввоза ГМО продукции

РИА Новости03:47

Прокуратуру РФ попросили заняться вопросом ввоза продуктов с ГМО

URA.Ru05:17

Минсельхоз поддержал допуск ГМО-продукции в Россию

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Куйвашев подчеркнул, что сделал исключение только для медицинских организаций - с 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, в том числе частные клиники и косметологии.
РИА Новости 10:23
38
Политика

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
38
Авто

Китайский родственник ГАЗ-69 сильно обновился на 56-м году жизни

Модель, созданная на агрегатах советского ГАЗ-69, непрерывно выпускается с 1965 года, и до 2008 года её закупала армия Китая.
Журнал Авто.ру 10:26
Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
717
Политика

Мишустин дал день на устранение замечаний Путина по выплатам медикам

«Все поручения президента должны быть выполнены, а его замечания устранены до завтрашнего дня, когда Владимир Владимирович будет проводить с нами совещание по этому вопросу», — сказал Мишустин, попросив профильных вице-премьеров и министров тщательно подготовиться к докладам.
РБК 10:04
9
Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

По данным российского командования, офицеры получают в среднем от 200 до 300 тыс. рублей, сообщает издание "Аргументы и факты".
Деловое.ТВ 10:06
10
Происшествия

В Одессе обвалилась стена пятиэтажного жилого дома

Стена пятиэтажного жилого дома обвалилась в Одессе, на месте работают спасатели, информация о жертвах и пострадавших уточняется, сообщила в понедельник Госслужба Украины по ЧС.
РИА Новости 10:51
1
Экономика

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
3,5K
Кино

В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии

После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
36
Общество

Россельхознадзор снял запрет на ввоз живой рыбы из Китая

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введенные из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР", - отмечается в документах.
ТАСС 09:32
1
Шоу-бизнес

Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом

За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
54
Общество

В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp

По словам бывшего сотрудника АНБ, компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, постепенно снижает уровень защищенности мессенджера.
Новые Ведомости 03:54
4
Общество

Лукашенко подписал закон об амнистии в честь 75-летия Победы

Минск, 18 мая 2020, 18:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 11:21
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Газета.Ru 16 мая в 16:02
6,4K
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
2
Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
38
Общество

Минздрав назвал число медиков, получивших дополнительные выплаты

Почти 123 тыс. медиков, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, получили дополнительные выплаты.
RT на русском 11:21
Происшествия

В Петербурге автомобиль насмерть сбил женщину на тротуаре

РБК 07:30
271
Здоровье

Доктор Мясников назвал странные особенности коронавируса

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников обозначил две странные особенности коронавирусной инфекции.
Взгляд.ру 11:18
Политика

Путин обсудил с Алиевым скопление граждан Азербайджана в Дагестане

Президенты России и Азербайджана в ходе телефонного разговора обсудили положение дел в приграничных районах Дагестана, где собралось большое число азербайджанских граждан, которые желают выехать на родину.
Национальная служба новостей 11:11
Общество

Большинство россиян сочли коронавирус опаснее сезонного гриппа

Каждый второй россиянин считает, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп.
Известия 10:36
6
Здоровье

В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников

В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом.
1pnz.ru 02:45
24
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
721
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила отметку 35 долларов за баррель.
Российская газета 11:11
122
Общество

Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
11
Шоу-бизнес

Экс-возлюбленная Александра Головина простила актера

Светлана Белогурова после страстного, но скоротечного романа с Александром Головиным, родила актеру дочь.
Srnsk 11:05
1
Политика

Глава МИД Украины заявил о подготовке плана по «деоккупации» Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство разрабатывает план по "деоккупации" Крыма, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:35
149
Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Жительница Москвы, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая почти год не выходит из квартиры и прикована к постели, получила уведомление о штрафе в четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 05:18
648
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили

Предыдущие корректировки цен на машины российской марки произошли в январе (в среднем на 2,3%) и в апреле (на 1%), когда автопроизводитель был вынужден повысить их из-за падения курса рубля.
Автоновости дня 05:09
11
Политика

Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа

Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.
Lenta.ru вчера в 10:30
4
Как работают Яндекс.Новости?
Главное