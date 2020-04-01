Коронавирус

Независимая газетаНезависимая газетаМинсельхоз обещает не допустить дефицита

Сельхозпроизводители озабочены в основном планируемыми мерами Минсельхоза по ограничению экспорта зерновых, закрытие ресторанов и кафе пока не воспринимается как угроза сокращения потребления продуктов.
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Михаил Мишустин
В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельПарламентская газета вчера в 10:14

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Второй пакет мер правительства для поддержки экономики во время пандемии

ТАССвчера в 10:55

1,4 триллиона рублей. Мишустин рассказал о бюджете на борьбу с коронавирусом

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На борьбу с COVID-19 в России зарезервировали 1,4 триллиона рублей

РИА Новостивчера в 10:26

Мишустин: Минфин зарезервировал 1,4 триллиона рублей на борьбу с коронавирусом

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Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу

RT на русскомвчера в 10:17

Мишустин: авиакомпании получат 1,5 млрд руб. компенсации за вывоз россиян из-за рубежа

Комсомольская правдавчера в 10:30
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Общество

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 12:55
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Песков сообщил, что изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет

Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.
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Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
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Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
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Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
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В Красноярском крае на время режима всеобщей изоляции ограничат продажу алкоголя.
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Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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