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Сельхозпроизводители озабочены в основном планируемыми мерами Минсельхоза по ограничению экспорта зерновых, закрытие ресторанов и кафе пока не воспринимается как угроза сокращения потребления продуктов.

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.

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Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

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