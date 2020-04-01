Коронавирус
Независимая газетаМинсельхоз обещает не допустить дефицита
Сельхозпроизводители озабочены в основном планируемыми мерами Минсельхоза по ограничению экспорта зерновых, закрытие ресторанов и кафе пока не воспринимается как угроза сокращения потребления продуктов.
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В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельПарламентская газета вчера в 10:14
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1,4 триллиона рублей. Мишустин рассказал о бюджете на борьбу с коронавирусом
Фонтанка.Рувчера в 10:43
Мишустин: авиакомпании получат 1,5 млрд руб. компенсации за вывоз россиян из-за рубежа
Комсомольская правдавчера в 10:30
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Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Политика
Песков сообщил, что изменений в планах провести парад Победы 9 мая нет
Никакие решения по изменению планов провести парад Победы в Москве 9 мая в связи с угрозой распространения коронавируса не принимались, но ситуация мониторится.
Наука
Найден еще один предок современного человека
Политика
Путин подписал закон о применении оружия и боевой техники ФСО
Москва, 2 апреля 2020, 03:01 — REGNUM Закон, наделяющий Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в «определенных законодательством случаях и порядке», подписал президент России Владимир Путин.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.
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Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве
Общество
Голикова озвучила дату начала испытаний вакцины от коронавируса
Татьяна Голикова рассказала, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса.
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Фергюсон отреагировал на отмену боя с Нурмагомедовым
Политика
Украине предрекли «итальянский сценарий» с коронавирусом
Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Украину может ждать "итальянский сценарий" в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Транспорт
Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов
Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
Экономика
Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса
Примерно 80 стран запросили финансовую поддержку Международного валютного фонда (МВФ) из-за пандемии коронавируса.
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Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму
Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают жить вместе
Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают жить вместе Павел Прилучный живет вместе с семьей.
Культура
Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
Общество
Правила техосмотра автомобилей в России изменили
Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
Армия и оружие
Израильский производитель ракет и дронов начал выпускать аппараты ИВЛ
Израильский концерн "Авиационная промышленность Израиля" (IAI), занимающийся производством БПЛА, истребителей и ракетного вооружения, совместно с медицинской компании Invoytec начали серийное производство аппаратов ИВЛ, сообщает министерство обороны страны.
Общество
В Красноярском крае ограничили продажу алкоголя
В Красноярском крае на время режима всеобщей изоляции ограничат продажу алкоголя.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Общество
У 20% пациентов с коронавирусом заболевание протекает бессимптомно
У более чем 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Общество
Власти Ростовской области смягчили режим самоизоляции
В Ростовской области смягчён режим самоизоляции для ряда категорий граждан, в их числе - пенсионеры.
Футбол
Экс-владелец «Спартака» раскритиковал идею обнуления сезона РПЛ
Бывший владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Андрей Червиченко раскритиковал идею обнуления нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экономика
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам
В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект.
Экономика
Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Авто
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Политика
Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.