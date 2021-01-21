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ЗакC.Ру
ЗакC.Ру

Минсельхоз призвал регионы заняться удержанием цен на макароны, яйца и картофель

Министерство сельского хозяйства направило рекомендации администрациям в регионы, в которых говорится об удержании цен на базовые продукты питания как о желаемой цели.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель

Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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