Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, поступившего в РБК.

с чего всё началось

Согласно имеющейся информации, снижение цен на гречку в прошлом году было связано с рекордным урожаем гречихи за 2017 год — было собрано более 1,5 миллиона тонн. Тем не менее, в текущем году некоторые производители оказались не готовы к увеличению посевов, что привело к росту цен на продукт.

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