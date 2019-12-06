Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМинсельхоз объяснил повышение цен на гречку

Согласно имеющейся информации, снижение цен на гречку в прошлом году было связано с рекордным урожаем гречихи за 2017 год — было собрано более 1,5 миллиона тонн. Тем не менее, в текущем году некоторые производители оказались не готовы к увеличению посевов, что привело к росту цен на продукт.
Читать в источнике
Комментировать77
с чего всё началось

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, поступившего в РБК.
РБК06 декабря в 14:08

Подробнее о событии

Минсельхоз назвал причину роста цен на гречку

Газета.Ru06 декабря в 13:26

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

РБК06 декабря в 14:08

В правительстве разобрались с ростом цен на гречку

URA.Ru06 декабря в 14:05

В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку

РИА Новости06 декабря в 19:54

Минсельхоз прокомментировал рост цен на гречку в России

REGNUM06 декабря в 13:19

Минсельхоз связал подорожание гречки с неготовностью производителей увеличивать посевы

Говорит Москва06 декабря в 12:54

Минсельхоз связывает рост цен на гречку с неготовностью производителей увеличивать посевы

ТАСС06 декабря в 12:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:05, Ашберн
Политика

В Киеве митинг оппозиции прошел без провокаций и столкновений

REGNUM 12:52
Спорт

Тяжелоатлеты отметили несправедливость возможных санкций WADA к России

Возможным санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA) несправедливы, заявил президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, 8 декабря сообщает RT.
Красная весна 12:57
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

В пятницу фанаты «Спартака» призвали болельщиков других клубов бойкотировать все матчи 19-го тура РПЛ.
Говорит Москва 11:43
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК 09:46
Хоккей

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

РИА Новости 11:39
Кино

Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом

Piter.tv 05:19
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

Американское командование в Африке заявило об уничтожении российскими системами ПВО беспилотника, пропавшего в ноябре в районе Триполи .
РИА Новости вчера в 09:00
Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

ТАСС 09:32
Общество

Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
Газета.Ru 07:25
Политика

Белорусский посол назвал число согласованных дорожных карт с Россией

Проекты интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства России и Белоруссии по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб были полностью согласованы.
Газета.Ru 12:44
Политика

Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Газета.Ru 07:33
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Футбол

Федотов стал главным тренером «Сочи»

Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
РИА Новости 11:43
Общество

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
РБК 09:49
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При

Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Мойка78 06:21
Происшествия

Сын Валерии попал в аварию под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 11:10
Авто

В России перечислили самые популярные марки автомобилей

Как известно, в целом авторынок России по итогам ноября снова показал падение на 6,4% до 156 848 проданных машин.
Tvoe-avto.com 11:31
Наука

Самоодомашнивание людей объяснено изменением работы одного гена

Самоодомашнивание людей объяснили изменением работы одного неизвестного гена.
Evo-rus.com 06 декабря в 01:13
Происшествия

С российских коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в результате раскрытия коррупционных преступлений злоумышленниками был возмещен ущерб в размере 2,047 млрд руб. - также за нанесенный урон они расплатились арестами на имущество, сумма которых составила 12,9 млрд руб.
Газета.Ru 12:11
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили истребители Израиля

Газета.Ru 12:54
Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
REGNUM 05:14
Гаджеты

Intel возобновит производство старого процессора Pentium G3420

Точнее стало известно о возможном возобновлении производства старого процессора. Снятого с серийного производства еще в 2015 году.
Astera вчера в 10:00
Здоровье

Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости

Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Ugpressa.ru 10:53
Единоборства

Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя

Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
FightTime.ru 09:36
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
КТВ-Луч 05:20
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Политика

Трамп напомнил Ким Чен Ыну об обещании провести денуклеаризацию

РИА Новости 10:41
Здоровье

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru 00:31
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих отмечает юбилей

«Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное - искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа», - отметил он.
Россия – Культура 02:05
Общество

Расследование пожара в одесском колледже взял под контроль премьер Украины

Глава украинского кабмина Алексей Гончарук взял под личный контроль расследование пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
News.ru 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное