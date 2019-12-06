Экономика
Новый Калининград.RuМинсельхоз объяснил причину роста цен на гречку
Виталий Невар / Новый Калининград В Минсельхозе считают сокращение посевов растений одной из самых главных причин, вызвавших рост стоимости гречки в 2019 году, сообщает "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, поступившего в РБК.РБКвчера в 14:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Минсельхоз связал подорожание гречки с неготовностью производителей увеличивать посевы
Говорит Москвавчера в 12:54
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:42, Ашберн
Биатлон
Тренер рассказал о прогрессе спринтерских качеств Логинова
Здоровье
Названы продукты, разрушающие кишечник
Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.
Авто
Новый Dacia Sandero показали на рендерах в Сети
На рендерах, созданных по шпионским фотографиям, видно, что переосмысленная Sandero будет вполне современной и актуальной.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Музыка
Полину Гагарину оскорбили действия участника шоу «Голос»
На телешоу "Голос" исполнитель из команды Сергея Шнурова Арсений Курчанин во время своего выступления насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Политика
Медведев назвал препятствие для заключения с Киевом соглашения по газу
Украина и РФ не договорятся по газу, если Киев продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Авто
АвтоВАЗ пересмотрел цены и комплектации на Lada Vesta
Седан Lada Vesta в комплектации Comfort и Comfort Image подорожал на 3 000 рублей, Comfort Multimedia на 6 000 рублей, Exclusive на 18 500 рублей - добавлен черный потолок и глянцевые боковые зеркала.
Спорт
Глава МОК объяснил, почему верит заявлениям WADA о нечестности россиян
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет повода не доверять заявлениям Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) о манипуляциях с данными проб российских спортсменов.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Фигурное катание
Траньков назвал короткую программу Загитовой волшебной
Олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал выступление россиянок в финале серии Гран-при по фигурному катанию с короткой программой.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Армия и оружие
Украинские Су-27 сопроводили крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинский комплекс «Нептун» наземного базирования оснащается противокорабельными ракетами, которые, как утверждается, способны поражать и топить корабли вплоть до крейсерского класса.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные для пожилых людей лекарства
Как сообщает ToDay News Ufa, телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» перечислил лекарства, которые могут быть опасны для пожилых.
Кино
Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала "Сваты".
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
Футбол
В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)
В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
Происшествия
В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
Наука
Способностью усваивать алкоголь человечество обязано обезьянам
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Происшествия
Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей
Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.