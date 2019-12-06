Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, поступившего в РБК.

с чего всё началось

Виталий Невар / Новый Калининград В Минсельхозе считают сокращение посевов растений одной из самых главных причин, вызвавших рост стоимости гречки в 2019 году, сообщает "Интерфакс".

Здоровье Названы продукты, разрушающие кишечник Немецкий гастроэнтеролог, профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг считает, что продукты, содержащие рафинированный сахар, могут нанести серьезный вред слизистой оболочке кишечника.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Музыка Полину Гагарину оскорбили действия участника шоу «Голос» На телешоу "Голос" исполнитель из команды Сергея Шнурова Арсений Курчанин во время своего выступления насыпал на стол Полины Гагариной семечки.

Авто АвтоВАЗ пересмотрел цены и комплектации на Lada Vesta Седан Lada Vesta в комплектации Comfort и Comfort Image подорожал на 3 000 рублей, Comfort Multimedia на 6 000 рублей, Exclusive на 18 500 рублей - добавлен черный потолок и глянцевые боковые зеркала.

Спорт Глава МОК объяснил, почему верит заявлениям WADA о нечестности россиян Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации нет повода не доверять заявлениям Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) о манипуляциях с данными проб российских спортсменов.

Политика Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.

Наука Ученые нашли ранее неизвестную причину рака Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.

Фигурное катание Траньков назвал короткую программу Загитовой волшебной Олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал выступление россиянок в финале серии Гран-при по фигурному катанию с короткой программой.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».

Здоровье Доктор Мясников назвал опасные для пожилых людей лекарства Как сообщает ToDay News Ufa, телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» перечислил лекарства, которые могут быть опасны для пожилых.

Общество Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, которой помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.