Экономика

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuМинсельхоз объяснил причину роста цен на гречку

Виталий Невар / Новый Калининград В Минсельхозе считают сокращение посевов растений одной из самых главных причин, вызвавших рост стоимости гречки в 2019 году, сообщает "Интерфакс".
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с чего всё началось

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, поступившего в РБК.
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