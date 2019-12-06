Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, поступившего в РБК.

с чего всё началось

В прошлом году цифры были меньше, а в 2019 году ожидается урожай в 780 тыс. тонн — средний показатель для последних лет. Ранее News.ru сообщал, что в России резко выросла в цене гречневая крупа. По сравнению с октябрём 2018 года она подорожала на 11%.

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