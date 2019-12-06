Экономика

News.ruNews.ruМинсельхоз объяснил рост цен на гречку

В прошлом году цифры были меньше, а в 2019 году ожидается урожай в 780 тыс. тонн — средний показатель для последних лет. Ранее News.ru сообщал, что в России резко выросла в цене гречневая крупа. По сравнению с октябрём 2018 года она подорожала на 11%.
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с чего всё началось

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства, поступившего в РБК.
РБКвчера в 14:08

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Минсельхоз назвал причину роста цен на гречку

Газета.Ruвчера в 13:26

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

РБКвчера в 14:08

В правительстве разобрались с ростом цен на гречку

URA.Ruвчера в 14:05

В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку

РИА Новостивчера в 19:54

Минсельхоз прокомментировал рост цен на гречку в России

REGNUMвчера в 13:19

Минсельхоз связал подорожание гречки с неготовностью производителей увеличивать посевы

Говорит Москвавчера в 12:54

Минсельхоз связывает рост цен на гречку с неготовностью производителей увеличивать посевы

ТАССвчера в 12:46
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Брянец Большунов выиграл лыжную гонку в Норвегии

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Во время встречи президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось достигнуть прогресса по некоторым вопросам.
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РИА Новости вчера в 11:55
Общество

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Лидер британских лейбористов Джереми Корбин заявил о непричастности России к тому, что конфиденциальные документы Британии стали достоянием общественности.
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Общество

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ТАСС 03:40
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до семи

Спасатели нашли тела еще двух погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
ТАСС 12:27
Кино

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Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
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Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться.
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Зеленский рассказал о своих ожиданиях от встречи с Путиным в Париже

Достижение результата по урегулированию конфликта в Донбассе является приоритетом встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря в рамках саммита в "Нормандском формате" - об этом заявил сам украинский лидер.
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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, заняли четвертое место в финале Гран-при в Турине.
Газета.Ru 14:28
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«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе.
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Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
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