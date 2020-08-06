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REGNUM
REGNUM

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки и сахар в июле

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что яблоки в России в июле подорожали в среднем на 7,4%, цены на сахар-песок выросли на 2,2%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

Министерство сельского хозяйства РФ связывает подорожание яблок с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства. Согласно данным Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4%.
ТАССвчера в 16:22
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RT на русском

Минсельхоз объяснил подорожание яблок в России

RT на русскомвчера в 16:22
Газета.Ru

Резкое подорожание яблок в России объяснили поздним сбора урожая

Газета.Ruвчера в 16:52
Национальная служба новостей

В Минсельхозе объяснили причины роста цен на яблоки

Национальная служба новостейвчера в 16:32
News.ru

Минсельхоз объяснил причины подорожания яблок в России

News.ruвчера в 16:59
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

ТАССвчера в 16:22
Эхо Москвы

В министерстве сельского хозяйства России связали рост цен на яблоки в стране с поздним началом сбора урожая

Эхо Москвывчера в 16:04
Интерфакс

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Интерфаксвчера в 13:52

Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
Российская газетавчера в 03:51
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В Генштабе России назвали субъекты ядерного сдерживания

2 июня российский президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания, которое направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и её союзников.
RT на русском19:53
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Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»

Специалист рассказал, что в его психологическом состоянии в кризисные времена «Ростова», когда клуб был в подвешенном состоянии и полной неизвестности из-за вспышки коронавируса, было буквально всё: любовь, ненависть, безразличие и даже желание покинуть Россию навсегда.
CT newsвчера в 09:41
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Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русскомвчера в 15:02