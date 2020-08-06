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REGNUM
REGNUM

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки и сахар в июле

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что яблоки в России в июле подорожали в среднем на 7,4%, цены на сахар-песок выросли на 2,2%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

Министерство сельского хозяйства РФ связывает подорожание яблок с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства. Согласно данным Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4%.
ТАССвчера в 16:22
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Известия

В Минсельхозе объяснили рост цен на яблоки

Известия20:49
Интерфакс

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Интерфаксвчера в 13:52
Национальная служба новостей

В Минсельхозе объяснили причины роста цен на яблоки

Национальная служба новостейвчера в 16:32
RT на русском

Минсельхоз объяснил подорожание яблок в России

RT на русскомвчера в 16:22
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

ТАССвчера в 16:22
Эхо Москвы

В министерстве сельского хозяйства России связали рост цен на яблоки в стране с поздним началом сбора урожая

Эхо Москвывчера в 16:04
Газета.Ru

Резкое подорожание яблок в России объяснили поздним сбора урожая

Газета.Ruвчера в 16:52

Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид

Анна написала, что сдала тест на коронавирус, а пока результата нет, то она заперлась в своей комнате, чтобы не подвергать опасности близких, и высовывает наружу нос только чтобы забрать тарелку с едой.
Вести.Ru5 августа в 07:24
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
1,3K

ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
РБКвчера в 08:25
4

МИД Китая опроверг сообщения о помощи Саудовской Аравии в разработке ядерного оружия

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал беспочвенными публикации в СМИ о том, что сотрудничество Китая и Саудовской Аравии в сфере атомной энергетики даст возможность Эр-Рияду разработать ядерное оружие.
ТАСС04:56

В Бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета Бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Ученые нашли в геноме человека ДНК неизвестного предка

Например, если в геном неандертальца попал фрагмент древней ДНК от неизвестного предка, а неандерталец передал часть этих генов современному человеку вместе со своими, метод позволяет идентифицировать эту "вложенную" ДНК.
Газета.Ru05:21