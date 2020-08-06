Они настоящие?! Стилист показала, как одеваться девушкам с большой грудью, чтобы не выглядеть вульгарно

Топ-стилист Юлия Ушакова помогла нам разобраться со всеми нюансами и вместе с моделью Татьяной Степахиной показала, как выгодно подчеркнуть большую грудь и не выглядеть вульгарно и как умело скрыть большие объемы, чтобы пропорции тела не нарушились.