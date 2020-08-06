Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки и сахар в июле
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Москва, 6 августа 2020, 23:56 — REGNUM Наблюдаемый в России резкий рост цен на яблоки обусловлен поздним сбором урожая в ряде регионов. Об этом заявили 6 августа в Министерстве сельского хозяйства России.В источнике
С чего всё началось
В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России
Министерство сельского хозяйства РФ связывает подорожание яблок с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства. Согласно данным Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4%.
ТАССвчера в 16:22
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