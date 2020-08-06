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REGNUM
REGNUM

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки и сахар в июле

Москва, 6 августа 2020, 23:56 — REGNUM Наблюдаемый в России резкий рост цен на яблоки обусловлен поздним сбором урожая в ряде регионов. Об этом заявили 6 августа в Министерстве сельского хозяйства России.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

Министерство сельского хозяйства РФ связывает подорожание яблок с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства. Согласно данным Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4%.
ТАССвчера в 16:22
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Известия

В Минсельхозе объяснили рост цен на яблоки

Известия20:49
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

ТАССвчера в 16:22
Национальная служба новостей

В Минсельхозе объяснили причины роста цен на яблоки

Национальная служба новостейвчера в 16:32
RT на русском

Минсельхоз объяснил подорожание яблок в России

RT на русскомвчера в 16:22
Газета.Ru

Резкое подорожание яблок в России объяснили поздним сбора урожая

Газета.Ruвчера в 16:52
Эхо Москвы

В министерстве сельского хозяйства России связали рост цен на яблоки в стране с поздним началом сбора урожая

Эхо Москвывчера в 16:04
Интерфакс

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Интерфаксвчера в 13:52

Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте троих погибших

«7 августа 2020 года поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва, произошедшего 4 августа в порту», — сказали в пресс-службе.
Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте троих погибших
Парламентская газета02:31

В Ингушетии ликвидировали готовивших теракты боевиков

Оперативники в ходе контртеррористической операции в Ингушетии ликвидировали двух боевиков, готовивших теракт в республике, еще один задержан, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Ведомости03:10
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ruвчера в 09:51
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95 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 95 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выписаны еще 160 пациентов, скончались три носителя COVID-19, в том числе один непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:41
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ЦБ указал банкам на недобросовестные отказы на досрочный возврат долга

Кредиторы отказываются принимать от заемщиков деньги для досрочного возврата потребительских кредитов из-за того, что они вносят недостаточную сумму, говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова.
РБКвчера в 08:25
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Сергей Соседов назвал брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина клоунадой

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов, который часто высказывает свое независимое мнение о звездах российского шоу-бизнеса, раскрыл некоторые нюансы и настоящие причины брака между шоуменом Максимом Галкиным и певицей Аллой Пугачевой.
Что происходит03:12
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Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал своим приемником Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что первый российский президент Борис Ельцин в свое время пожалел о том, что выбрал Владимира Путина своим приемником.
Live2402:58
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