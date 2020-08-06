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Интерфакс
Интерфакс

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Рост цен на яблоки в РФ связан с более поздним, чем в прошлом году, началом их уборки в южных регионах, считают в Минсельхозе.В источнике
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ИА Красная Весна

В Минсельхозе объяснили, почему подорожали яблоки в России

ИА Красная Весна16:41
Национальная служба новостей

В Минсельхозе объяснили причины роста цен на яблоки

Национальная служба новостей16:32
Интерфакс

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Интерфакс13:52
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

ТАСС16:22
Эхо Москвы

В министерстве сельского хозяйства России связали рост цен на яблоки в стране с поздним началом сбора урожая

Эхо Москвы16:04
RT на русском

Минсельхоз объяснил подорожание яблок в России

RT на русском16:22
ПРАЙМ

Сбор яблок на юге России начался позже обычного и сказался на ценах

ПРАЙМ13:48

В России запатентовали препарат от коронавируса

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что новые лекарственные препараты от коронавирусной инфекции, появившиеся в России, "наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте".
Российская газета15:49
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Влияние температуры тела на сложность коронавируса оценила специалист

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости заявила, что пониженная температура тела в начале заболевания коронавирусом, вероятнее всего, может быть связана с какими-то сопутствующими заболеваниями.
Live2411:46
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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