Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая
Рост цен на яблоки в РФ связан с более поздним, чем в прошлом году, началом их уборки в южных регионах, считают в Минсельхозе.В источнике
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В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России
Министерство сельского хозяйства РФ связывает подорожание яблок с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства. Согласно данным Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4%.
ТАССвчера в 16:22
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