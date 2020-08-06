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Интерфакс
Интерфакс

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Рост цен на яблоки в РФ связан с более поздним, чем в прошлом году, началом их уборки в южных регионах, считают в Минсельхозе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

Министерство сельского хозяйства РФ связывает подорожание яблок с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства. Согласно данным Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4%.
ТАССвчера в 16:22
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Газета.Ru

Резкое подорожание яблок в России объяснили поздним сбора урожая

Газета.Ruвчера в 16:52
ПРАЙМ

Цены на сахар растут после сильного падения год назад, но ниже тех уровней - Минсельхоз РФ

ПРАЙМвчера в 14:00
RT на русском

Минсельхоз объяснил подорожание яблок в России

RT на русскомвчера в 16:22
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

ТАССвчера в 16:22
Эхо Москвы

В министерстве сельского хозяйства России связали рост цен на яблоки в стране с поздним началом сбора урожая

Эхо Москвывчера в 16:04
Интерфакс

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Интерфаксвчера в 13:52
Национальная служба новостей

В Минсельхозе объяснили причины роста цен на яблоки

Национальная служба новостейвчера в 16:32

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБКвчера в 09:28
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Турецкий беспилотник атаковал позиции курдов на северо-востоке Сирии

Ранее позиции курдов у Айн-Исса турецкие военные обстреливали 2 августа, а 29 июля турецкая армия и протурецкие группировки сирийской оппозиции обстреляли позиции СДС в районе поселка Абу Расейн на севере провинции Хасака.
ИА Красная Веснавчера в 09:16

В России запатентовали препарат от коронавируса

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что новые лекарственные препараты от коронавирусной инфекции, появившиеся в России, "наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте".
Российская газетавчера в 15:49
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Рейтинг партии Зеленского составляет 26% — опрос

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно результатам опроса, на втором месте по популярности находится партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 17,6%, на третьем — "Европейская солидарность" с 15,7% поддержки и "Батькивщина" с 10,4%.
REGNUMвчера в 08:24
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русскомвчера в 11:17
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Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута

Сотрудники правоохранительных органов Кипра обнаружили и допросили россиянина, у которого предположительно несколько лет назад конфисковали судно, перевозившее крупную партию аммиачной селитры, взорвавшейся 4 августа в порту Бейрута.
РБКвчера в 15:15
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Источник странных сигналов из космоса назвали итальянские ученые

Ученые определили источник странных внегалактических сигналов из космоса (FRB, быстрые радиовсплески), которые оказались похожи на радиоизлучение мертвой звезды на расстоянии 14 350 световых лет от Земли.
МедиаПоток5 августа в 05:45
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