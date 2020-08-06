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Интерфакс
Интерфакс

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Рост цен на яблоки в РФ связан с более поздним, чем в прошлом году, началом их уборки в южных регионах, считают в Минсельхозе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

Министерство сельского хозяйства РФ связывает подорожание яблок с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства. Согласно данным Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4%.
ТАССвчера в 16:22
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News.ru

Минсельхоз объяснил причины подорожания яблок в России

News.ruвчера в 16:59
Интерфакс

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Интерфаксвчера в 13:52
Национальная служба новостей

В Минсельхозе объяснили причины роста цен на яблоки

Национальная служба новостейвчера в 16:32
RT на русском

Минсельхоз объяснил подорожание яблок в России

RT на русскомвчера в 16:22
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

ТАССвчера в 16:22
Эхо Москвы

В министерстве сельского хозяйства России связали рост цен на яблоки в стране с поздним началом сбора урожая

Эхо Москвывчера в 16:04
Газета.Ru

Резкое подорожание яблок в России объяснили поздним сбора урожая

Газета.Ruвчера в 16:52

Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной

Стеклянное покрытие нового российского истребителя Су-57 сможет уберечь пилота от действия ядерного излучения, а также от электромагнитного, инфракрасного и ультрафиолетового влияния.
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
Территория новостейвчера в 02:53
18

В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
16

Сахалинские спасатели нашли заблудившегося грибника

В поисках участвовали группа спасателей сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова в количестве пяти человек и одной единицы техники, а также трое сотрудников ОМВД Анивского района.
Сахалин.Инфовчера в 08:32

Названа цель провокации украинских спецслужб в Минске

Украинские спецслужбы организовали провокацию в Белоруссии, в результате которой были задержаны 33 гражданина России, чтобы дискредитировать отношения между Москвой и Минском, а также ради экстрадиции на Украину участников боевых действий в Донбассе.
Известия17:54
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Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известиявчера в 07:04
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 09:56
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