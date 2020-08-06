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Интерфакс
Интерфакс

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Рост цен на яблоки в РФ связан с более поздним, чем в прошлом году, началом их уборки в южных регионах, считают в Минсельхозе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

Министерство сельского хозяйства РФ связывает подорожание яблок с поздним сбором урожая в Южном (ЮФО) и Северо-Кавказском (СКФО) федеральных округах. Об этом говорится в сообщении министерства. Согласно данным Росстата, в июле яблоки в России подорожали на 7,4%.
ТАССвчера в 16:22
Подробнее о событии
News.ru

Минсельхоз объяснил причины подорожания яблок в России

News.ruвчера в 16:59
Интерфакс

Минсельхоз объяснил рост цен на яблоки поздним началом сбора урожая

Интерфаксвчера в 13:52
Национальная служба новостей

В Минсельхозе объяснили причины роста цен на яблоки

Национальная служба новостейвчера в 16:32
RT на русском

Минсельхоз объяснил подорожание яблок в России

RT на русскомвчера в 16:22
ТАСС

В Минсельхозе объяснили причины подорожания яблок в России

ТАССвчера в 16:22
Эхо Москвы

В министерстве сельского хозяйства России связали рост цен на яблоки в стране с поздним началом сбора урожая

Эхо Москвывчера в 16:04
Газета.Ru

Резкое подорожание яблок в России объяснили поздним сбора урожая

Газета.Ruвчера в 16:52

Стало известно о согласии Лукашенко выдать задержанных россиян Украине

По словам журналиста, президент Украины Владимир Зеленский попросил Лукашенко передать тех, кто принимал участие в боевых действиях в Донбассе против Украины, в том числе украинцев.
Стало известно о согласии Лукашенко выдать задержанных россиян Украине
Компаниявчера в 02:12
3K

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБКвчера в 09:56
1,2K

В Ростовской области выявили 16 случаев крымской лихорадки

В Ростовской области с начала сезона зарегистрировали 16 лабораторно подтвержденных случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ), сообщает пресс-служба управления роспотребнадзора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Донувчера в 07:57

Богатая кальцием сверхновая впервые изучена в рентгеновском диапазоне

Впервые астрономы изучали богатую кальцием сверхновую в рентгеновском диапазоне, что позволило глубже понять последние месяцы жизненного цикла звезды, предшествующие взрыву, а также саму финальную вспышку.
AstroNews.ruвчера в 10:32

Объем ФНБ в июле вырос на 819 млрд рублей

По состоянию на 1 августа 2020 г. объем ФНБ составил 12 958 678,3 млн рублей, или 11,4% ВВП, прогнозируемого на 2020 год в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", что эквивалентно 176 637,1 млн долл.
Finam.Ru5 августа в 08:34

Зеленский экстренно соберет Раду для повышения минимальной зарплаты

Киев, 6 августа 2020, 16:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уже «буквально сегодня» внесет в Верховную раду законопроект, который предусматривает с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.
REGNUMвчера в 09:17
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости4 августа в 09:58
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