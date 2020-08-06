Объем ФНБ в июле вырос на 819 млрд рублей

По состоянию на 1 августа 2020 г. объем ФНБ составил 12 958 678,3 млн рублей, или 11,4% ВВП, прогнозируемого на 2020 год в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", что эквивалентно 176 637,1 млн долл.