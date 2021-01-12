В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации объяснили рост цен на куриные яйца в декабре 2020 года. По данным Росстата, по сравнению с ноябрем они подорожали на 13,24%.

С чего всё началось Минсельхоз объяснил рост цен на яйца Рост цен на яйца в декабре связан с сезонным фактором, а также повышением себестоимости производства на фоне удорожания кормовых зерновых и масличных культур, заявили в Минсельхозе России. РИА Новости вчера в 12:07