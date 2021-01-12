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Минсельхоз объяснил рост цен на яйца в декабре

В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации объяснили рост цен на куриные яйца в декабре 2020 года. По данным Росстата, по сравнению с ноябрем они подорожали на 13,24%.В источнике
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РИА Новости

Минсельхоз объяснил рост цен на яйца

Рост цен на яйца в декабре связан с сезонным фактором, а также повышением себестоимости производства на фоне удорожания кормовых зерновых и масличных культур, заявили в Минсельхозе России.
РИА Новостивчера в 12:07
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