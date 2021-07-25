Удержанию стабильных цен будут действующие меры таможенно-тарифного регулирования, а увеличение урожая подсолнечника в 2021 году позволит полностью обеспечить внутренний рынок подсолнечным маслом, сказали в ведомстве.
"Возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства", - отмечает Минсельхоз.
Министерство напоминает, что самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. При этом, продолжает ведомство, за последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр.
В новом сезоне (сентябрь-август) ожидается увеличение урожая подсолнечника, что в совокупности с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд РФ на решение Центризбиркома России о регистрации федерального списка партии на выборы в Госдуму, согласно которому из кандидатов был исключен директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин после заявления его бывшей жены о наличии у него офшора.
"В последние дни Соединенные Штаты активизировали свои авиаудары в поддержку афганских сил, и мы готовы сохранить этот высокий уровень поддержки в предстоящие дни, если талибы продолжат свои атаки", - заявил генерал Кеннет Маккензи, глава Центрального командования ВС США, находящийся в Кабуле.