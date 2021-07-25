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Минсельхоз объяснил снижение производства подсолнечного масла

Удержанию стабильных цен будут действующие меры таможенно-тарифного регулирования, а увеличение урожая подсолнечника в 2021 году позволит полностью обеспечить внутренний рынок подсолнечным маслом, сказали в ведомстве.
Комсомольская правда
Как сообщили в ведомстве, в новом сельскохозяйственном году, который для масличных культур длится с сентября по август, ожидается увеличение урожая подсолнечника.
Smotrim.ru
"Возмещение части затрат на производство и реализацию бутилированного масла позволит предприятиям выполнять соглашения о стабилизации цен при необходимом уровне рентабельности производства", - отмечает Минсельхоз.
РИА Новости
Министерство напоминает, что самообеспеченность растительным маслом в 2020 году составила 195,9%. При этом, продолжает ведомство, за последний месяц цена на подсолнечное масло не менялась и составила 94,2 рубля за литр.
РИА Новости

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В Минсельхозе объяснили снижение производства подсолнечного масла

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Официальный комментарий
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