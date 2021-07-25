КПРФ подаст апелляцию в Верховный суд на исключение Грудинина из списка на выборы в Думу

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд РФ на решение Центризбиркома России о регистрации федерального списка партии на выборы в Госдуму, согласно которому из кандидатов был исключен директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин после заявления его бывшей жены о наличии у него офшора.