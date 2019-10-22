Ценовая ситуация на рынке гречки является стабильной, сообщили РБК в Минсельхозе. «В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что валовые сборы гречихи заметно колеблются по годам из-за погодных условий.

Минсельхоз отреагировал на сообщение о росте цен на гречку

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