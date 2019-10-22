Экономика

РБКРБКМинсельхоз отреагировал на сообщение о росте цен на гречку

Ценовая ситуация на рынке гречки является стабильной, сообщили РБК в Минсельхозе. «В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что валовые сборы гречихи заметно колеблются по годам из-за погодных условий.
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Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Ведомости12:03

Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на гречку

РИА Новости11:27

Минсельхоз назвал стабильной ценовую ситуацию на российском рынке гречневой крупы

ТАСС11:06

Минсельхоз назвал ситуацию с ценами на гречку стабильной

Rambler News Service11:08

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку

Коммерсантъ11:46

Минсельхоз оценил ситуацию на рынке гречки в России

RT на русском11:43

Минсельхоз отреагировал на сообщение о росте цен на гречку

РБК12:26
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В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана

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В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных

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Мосгорсуд принял решение об отмене приговора водителю автобуса Виктору Тихонову, который въехал в переход на Славянском бульваре в 2017 году, и освободил его из следственного изолятора.
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Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
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