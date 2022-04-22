Колебания валютных курсов, санкции и перебои в логистике создали трудности для сельхозпроизводителей, поэтому власти принимают меры для сглаживания роста цен, чтобы аграрии могли продолжать производство, отметил Некрасов.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после высказывания основателя полка «Азов» Андрея Билецкого о возможности удара украинских вооруженных формирований ракетами «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», запланированного в Мариуполе.