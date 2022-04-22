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Минсельхоз: от санкций страдают сфера защиты растений, семеноводство и поставки запчастей

В российском Минсельхозе назвали три сегмента в агропромышленного комплекса (АПК), наиболее пострадавших от санкций.
Lenta.ru
Колебания валютных курсов, санкции и перебои в логистике создали трудности для сельхозпроизводителей, поэтому власти принимают меры для сглаживания роста цен, чтобы аграрии могли продолжать производство, отметил Некрасов.
Smotrim.ru
Действующие меры господдержки направлены на то, чтобы нивелировать рост цен для производителей и на продолжение производственного процесса.
Московский Комсомолец
Некрасов добавил, что подготовка к посевной в России в текущем сезоне в значительном объеме была проведена заранее, но говорить о перспективах пока сложно.
Lenta.ru

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В Минсельхозе назвали наиболее пострадавшие от санкций сферы
Московский Комсомолец10:20
Минсельхоз назвал отрасли, пострадавшие от санкций
Главный региональный08:49
Минсельхоз: от санкций страдают сфера защиты растений, семеноводство и поставки запчастей
РИА Новости06:59
Минсельхоз назвал три пострадавших от санкций сегмента АПК
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