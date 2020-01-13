Экономика
ВедомостиМинсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован. Квоту планируется ввести с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Минсельхоз уведомил о подготовке проекта о временном ограничении экспорта зерна
Известиявчера в 12:23
Подготовлен проект постановления о временном ограничении экспорта зерна из РФ
Московский Комсомолецвчера в 12:08
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Армия и оружие
Россия даст денег Шри-Ланке на покупку Су-30 и БТР-82А
В феврале 2010 года сообщалось, что Россия откроет Шри-Ланке кредитную линию на 300 миллионов долларов для покупки отечественного вооружения и продукции двойного назначения.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Политика
Меркель объявила о проведении конференции по Ливии в Берлине
Конференция по урегулированию в Ливии состоится 19 января в Берлине. Об этом сообщило правительство Германии.
Экономика
Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд
Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
Политика
Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций
Из-за санкций российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Происшествия
РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины
Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Хоккей
Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка
Армия и оружие
Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
Политика
МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
Москва не видит никаких оснований для запуска механизма по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, решение европейских участников сделки может сделать невозможным возвращение к ее выполнению, говорится в комментарии МИД РФ.
Общество
Сотовые операторы объяснили повышение тарифов на связь
Эксперты РИА «Новости» считают, что повышать стоимость архивных услуг будут почти все операторы — это связано с желанием компаний «пересадить» абонентов на тарифы с большим объемом минут и трафика.
Общество
Штрафы за курение и распитие алкоголя в поездах могут удвоить
Административные штрафы за распитие алкоголя и курение в неустановленных местах на вокзалах и поездах могут увеличить вдвое.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала фото крупным планом
Алла Пугачева редко публикует фотографии крупным планом и анфас. Артистка предпочитает фотографироваться в полный рост и полупрофилем.
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Происшествия
Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь
Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
Гаджеты
Составлен рейтинг самых прочных смартфонов 2019 года
Известный «мучитель» смартфонов, блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) опубликовал на своём YouTube-канале JerryRigEverything видео, в котором рассказал, какие же устройства оказались самыми прочными в 2019 году.
Армия и оружие
Бомбардировщики B-52 больше не смогут применять ядерные бомбы
Бомбы B61 / ©thedrive Стоит сказать, что Кристенсен был первым, кто обратил внимание на то, что 46 бомбардировщиков B-52H из примерно 70 оставшихся самолетов были лишены возможности применять ядерные бомбы еще в 2017 году.
Автоспорт
Экипаж Каргинова победил на девятом этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал победителем девятого этапа ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков, проходящего впервые в Саудовской Аравии.
Политика
Кудрин назвал ограничение числа президентских сроков рациональным
Возможное ограничение числа президентских сроков до двух является рациональной мерой, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью «РИА Новости».
Гаджеты
ЕС может обязать Apple перейти на USB-C в iPhone
Члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию (ЕК) обязать поставщиков смартфонов принять единый метод зарядки.
Армия и оружие
Стрельба на авиабазе во Флориде признана терактом
Власти Соединенных Штатов Америки признали терактом стрельбу на авиабазе во Флориде.
Игры
Square Enix перенесла релиз ремейка Final Fantasy VII
Студия Square Enix сообщила, что ей понадобится еще несколько недель, чтобы доработать ремейк Final Fantasy VII.
Шоу-бизнес
Федор Смолов решил жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина
Спортсмен, играющий за «Локомотив», больше не скрывает свои романтические отношения с внучкой Бориса Ельцина.