Экономика

ВедомостиВедомостиМинсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован. Квоту планируется ввести с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
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Эксперты: введение квоты на экспорт зерна из РФ не отразится на объемах его вывоза

ТАСС09:50

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