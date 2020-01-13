Экономика
ВедомостиМинсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна
Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован. Квоту планируется ввести с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
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Минсельхоз уведомил о подготовке проекта о временном ограничении экспорта зерна
Известиявчера в 12:23
Подготовлен проект постановления о временном ограничении экспорта зерна из РФ
Московский Комсомолецвчера в 12:08
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