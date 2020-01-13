Экономика

ВедомостиВедомостиМинсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован. Квоту планируется ввести с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
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Эксперты: введение квоты на экспорт зерна из РФ не отразится на объемах его вывоза

ТАССвчера в 09:50

Минсельхоз уведомил о подготовке проекта о временном ограничении экспорта зерна

Известия13 января в 12:23

Мера по ограничению экспорта зерна требует рассмотрения на подкомиссии в кабмине РФ

ПРАЙМвчера в 14:47

Минсельхоз заявил, что стратегия по экспорту зерна будет зависеть от внутреннего рынка

Интерфакс06:19

Подготовлен проект постановления о временном ограничении экспорта зерна из РФ

Московский Комсомолец13 января в 12:08

В зерне всходит квота

Коммерсантъвчера в 06:15

Россия собралась ограничить экспорт зерна

Взгляд.ру13 января в 11:48
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Экономика

Минэкономразвития оценило социальные инициативы Путина

Инициативы были озвучены Путиным 15 января в послании Федеральному собранию и являются инструментами, направленными на реализацию трех важнейших для страны задач: снижение уровня бедности, преодоление последствий демографического спада и стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики.
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Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
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Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты

В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.
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В России допустили принятие поправок в Конституцию без референдума

В России могут принять поправки в Конституцию России, предложенные главой государства Владимиром Путиным, без референдума.
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Новый Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру 108 Мп

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Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
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Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

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Мужчина с ножом взял в заложники женщину на 13-м этаже одной из башен комплекса «Москва-Сити».
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Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Актуальные Новости вчера в 00:05
Происшествия

Россиянин случайно выстрелил из ружья в дочь во время ссоры с женой

Житель села Турочак на Алтае случайно выстрелил в свою 13-летнюю дочь во время ссоры с женой, девочку госпитализировали с тяжелым ранением.
Lenta.ru 06:29
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ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета вчера в 08:28
Происшествия

Бандиты с автоматами угнали у петербургского водителя Range Rover

Около двух часов дня в среду, 15 января 2020 года, двое неизвестных человек напали на водителя автомобиля Range Rover, угрожали автоматами, вытолкнули владельца из машины и скрылись на ней.
КП - Санкт-Петербург 07:18
Политика

Кудрин увидел в послании Путина «шажок» к парламентской республике

Предложения президента РФ Владимира Путина по усилению роли парламента, с которым глава государства выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, — это «маленький шажок» в сторону парламентской республики.
REGNUM 07:19
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Политика

Путин предложил реализовать проект «Доступный Интернет»

Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать в стране проект «Доступный Интернет».
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Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

Амур.инфо 02:12
Политика

СК РФ возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).
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Армия и оружие

Халифа Хафтар назвал условия подписания договора о перемирии в Ливии

Ранее сообщалось, что командующий Ливийской национальной армии отказался от подписания в Москве перемирия с Правительством национального согласия, которое находится в Триполи.
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Экономика

Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным

На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
MetalTorg.ru 01:18
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
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Здоровье

Скворцова заявила о готовности больниц к всплеску рождаемости

Служба родовспоможения в России готова к всплеску рождаемости после озвученных президентом Владимиром Путиным дополнительных мер поддержки семей с детьми, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Взгляд.ру 06:52
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Футбол

Новый вызов Кашшаи: российское судейство возглавил венгерский рефери

В российском футболе новое лицо: руководителем департамента судейства стал венгерский специалист Виктор Кашшаи, сменив на этом посту Александра Егорова.
Областная газета 06:55
Авто

Toyota готовит новый компактный кроссовер для Европы

Компания Toyota опубликовал тизер и первую официальную информацию о новом компактном кроссовере, который будут продавать на европейском авторынке.
Тарантас Ньюс вчера в 10:14
Политика

Обращение Путина к Федеральному собранию в 2020 году. Главное

Владимир Путин 15 января обращается с посланием к Федеральному собранию. Президент выступает в выставочном зале «Манеж».
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Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Кино

Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
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Экономика

Проект новой пенсионной системы не включили в план правительства

Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год.
Lenta.ru 13 января в 19:18
Политика

В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия 13 января в 15:57
Финансы

Курс доллара снизился до 61,39 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5,25 копейки и составил 61,3925 рубля.
ТАСС 02:11
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