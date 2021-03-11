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Минсельхоз попросил 8,6 млрд на маркировку молока

Министерство сельского хозяйства России предложило выделить субсидии на нужды молочной отрасли, связанные с введением обязательной маркировки продукции. По данным РБК, сумма составит свыше 8,6 млрд рублей.В источнике
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С чего всё началось

На обязательную маркировку молока предложили выделить средства из бюджета

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину «для сохранения стоимости молочных продуктов в пределах инфляции» проработать вопрос о дополнительной поддержке производителей готовой молочной продукции в связи с введением обязательной маркировки.
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