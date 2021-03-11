В Якутии идет эвакуация фрагмента ракеты-носителя «Союз-2»

В Кобяйском районе Якутии начались работы по эвакуации фрагмента второй ступени ракеты-носителя «Союз-2», обнаруженного после пуска, состоявшегося 18 декабря прошлого года, сообщает пресс-служба Минэкологии РС(Я). Работы по эвакуации фрагмента будут проводиться в период с 11 по 19 марта 2021 года.