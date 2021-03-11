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Минсельхоз попросил 8,6 млрд на маркировку молока

Министерство сельского хозяйства России предложило выделить субсидии на нужды молочной отрасли, связанные с введением обязательной маркировки продукции. По данным РБК, сумма составит свыше 8,6 млрд рублей.В источнике
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С чего всё началось

На обязательную маркировку молока предложили выделить средства из бюджета

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину «для сохранения стоимости молочных продуктов в пределах инфляции» проработать вопрос о дополнительной поддержке производителей готовой молочной продукции в связи с введением обязательной маркировки.
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В России предложили способ избежать роста цен на молоко после маркировки

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Обязательную маркировку молока предложили оплатить из бюджета

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Найден способ избежать повышения цен на молоко в России

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В России предложили выделить средства из бюджета на маркировку молока

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Маркировку молока предложили проводить за счет бюджета

ОГТРК Ямал-Регионвчера в 04:22

Маркировку молочных продуктов могут частично профинансировать из бюджета

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На обязательную маркировку молока предложили выделить средства из бюджета

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МИД Белоруссии предложил двум польским дипломатам покинуть страну

МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши в стране Мартина Войцеховского и предложил руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно покинуть страну в течение двух суток, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомостивчера в 11:38

В Якутии идет эвакуация фрагмента ракеты-носителя «Союз-2»

В Кобяйском районе Якутии начались работы по эвакуации фрагмента второй ступени ракеты-носителя «Союз-2», обнаруженного после пуска, состоявшегося 18 декабря прошлого года, сообщает пресс-служба Минэкологии РС(Я). Работы по эвакуации фрагмента будут проводиться в период с 11 по 19 марта 2021 года.
SakhaNewsвчера в 06:27