Минсельхоз попросил 8,6 млрд на маркировку молока
Министерство сельского хозяйства России предложило выделить субсидии на нужды молочной отрасли, связанные с введением обязательной маркировки продукции. По данным РБК, сумма составит свыше 8,6 млрд рублей.В источнике
С чего всё началось
На обязательную маркировку молока предложили выделить средства из бюджета
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину «для сохранения стоимости молочных продуктов в пределах инфляции» проработать вопрос о дополнительной поддержке производителей готовой молочной продукции в связи с введением обязательной маркировки.
РБКвчера в 02:01
Подробнее о событии
Маркировку молочных продуктов могут частично профинансировать из бюджета
Экономика сегоднявчера в 07:41