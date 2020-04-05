Коронавирус
ИзвестияМинсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов
Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего письма союза в воскресенье, 5 апреля.
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Плодоовощной союз России обратился в Минсельхоз с просьбой запретить импорт помидоров сроком на два месяца для недопущения ухудшения положения отечественных производителей овощей. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.ТАСС10:08
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