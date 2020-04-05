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Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего письма союза в воскресенье, 5 апреля.
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с чего всё началось

Плодоовощной союз попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров на два месяца

Плодоовощной союз России обратился в Минсельхоз с просьбой запретить импорт помидоров сроком на два месяца для недопущения ухудшения положения отечественных производителей овощей. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.
ТАСС10:08

Подробнее о событии

Минсельхоз просят запретить импорт томатов и огурцов в Россию

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Плодоовощной союз попросил временно запретить импорт томатов

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Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

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Плодоовощной союз просит Минсельхоз временно запретить импорт томатов

ПРАЙМ07:33
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Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
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В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
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Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

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В Китае объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

В знак траура завтра по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей приспустят государственные флаги, будет приостановлена общественная развлекательная деятельность.
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В Мурманской области у 11 человек заподозрили коронавирус

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У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат.
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«Манчестер Сити» накажет Уолкера за вызов проституток

Стала известна дисциплинарная мера, которую «Манчестер Сити» применит к защитнику Кайлу Уолкеру за то, что он пригласил домой двух девушек по вызову во время карантина.
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Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
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Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
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Шесть музеев России вошли в рейтинг самых посещаемых в мире

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Toyota подняла цены на свои автомобили в России

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Футбол

«Динамо» поблагодарило футболистов за отказ от части зарплаты

Руководство московского "Динамо" поблагодарило футболистов за отказ от части зарплаты, передает официальный сайт клуба.
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Фигуристка Трусова прокатилась на роликах на карантине

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На последней стадии коронавирус поражает все органы

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Общество

Первые зараженные коронавирусом появились на Камчатке

Власти Камчатского края официально заявили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:38
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Lenta.ru 17:51
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
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Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан

Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
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Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

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Шоу-бизнес

Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой за слова о пластике

Интересно, что вскоре Виктория таки извинилась перед Шишковой, признав, что высказывалась слишком дерзко.
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В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

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Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
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Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
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