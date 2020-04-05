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Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего письма союза в воскресенье, 5 апреля.
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Минсельхоз просят запретить импорт томатов и огурцов в Россию

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Плодоовощной союз просит Минсельхоз временно запретить импорт томатов

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