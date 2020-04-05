Плодоовощной союз России обратился в Минсельхоз с просьбой запретить импорт помидоров сроком на два месяца для недопущения ухудшения положения отечественных производителей овощей. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

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Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию соответствующего письма союза в воскресенье, 5 апреля.

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