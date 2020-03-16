Коронавирус
Газета.RuМинсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Регионы должны обеспечить запасы "не менее чем на двухмесячный период" и проработать возможность наращивания сельскохозяйственного производства в минимальные сроки, говорится в сообщении. Кроме того, в Минсельхозе создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на рынках продовольствия.
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Хоккей
«Сибирь» планирует играть матчи плей-офф КХЛ с «Барысом» в Нур-Султане
Пресс-служба "Сибири" сообщила, что клуб примет участие в матчах 1/2 финала восточной конференции КХЛ с "Барысом".
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CureVac опровергла слухи о попытках Трампа переманить ее ученых в США
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщило, что Трамп пытается переманить ученых CureVac, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, в Соединенные Штаты.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.
Политика
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Страны Евросоюза запретят въезд в шенгенскую зону
Для граждан третьих стран вводят запрет в шенгенскую зону Евросоюза из-за ситуации с высокими темпами распространения коронавируса.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
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65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
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Обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
На прошлой неделе альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
Финансы
Курс евро превысил 84 рубля, доллар стоит 75 рублей на бирже
Утром 16 марта на Московской бирже евро превысил 84 рубля, курс доллара — 75 рублей.
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Спасатель напомнил об опасности градусников
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Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Музыка
Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.
Общество
В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса
В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Общество
Российские вузы перешли на дистанционное обучение
Российские вузы после рекомендации министерства науки и высшего образования о переводе студентов на дистанционное обучение тотально перешли на эту форму работы, заявил глава министерства Валерий Фальков.
Финансы
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян забеременела спустя 4 месяца после родов
Маргарита заявила, что ее позабавил сей факт. Симоньян рассматривает данное событие как благословение, пишет Пятый канал.
Здоровье
На Ставрополье введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Ставрополья в понедельник провёл селекторное совещание с участием членов краевого правительства и глав муниципалитетов, посвящённое предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Ставропольского края.
Здоровье
Назван возможный срок, когда окончится пандемия COVID-19 в мире
Американскими специалистами из Калифорнийского университета считается, что единственной стратегией борьбы с коронавирусом является развитие иммунитета у населения.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
Суд начал процедуру банкротства матери секретаря московского отделения ЕР
Процедуру банкротства в отношении 76-летней Эльдибитты Метельской начал Арбитражный суд Калининградской области.
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Здоровье
ВОЗ назвала причину высокой смертности от коронавируса в Италии
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Наука
Ученые узнали, влияет ли альтруизм на уровень счастья человека
Сотрудники Университета Бонна (Германия) и Гарвардского университета (США) узнали, как альтруизм влияет на уровень счастья человека.
Экономика
Трамп приветствует резкое снижение ставки ФРС
Американский президент Дональд Трамп приветствует решение Федеральной резервной системы США опустить ключевую ставку на фоне пандемии нового коронавируса.
Политика
Москва выразила недоумение реакцией Минска на закрытие границы
В российском правительстве назвали причины закрытия границы с Белоруссией и отметили, что Москва рассчитывает на конструктивную позицию Минска на фоне распространения коронавируса.