Регионы должны обеспечить запасы "не менее чем на двухмесячный период" и проработать возможность наращивания сельскохозяйственного производства в минимальные сроки, говорится в сообщении. Кроме того, в Минсельхозе создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на рынках продовольствия.

Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

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