Коронавирус
Газета.RuМинсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Регионы должны обеспечить запасы "не менее чем на двухмесячный период" и проработать возможность наращивания сельскохозяйственного производства в минимальные сроки, говорится в сообщении. Кроме того, в Минсельхозе создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на рынках продовольствия.
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Общество
Новосибирские ученые начали испытание вакцины против коронавируса
Ученые работают с реальными штаммами вируса и формируют базу для тестирования вакцины.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса
Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Биатлон
Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области
Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Политика
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Происшествия
В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки
Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Общество
В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в клинику ухаживать за супругой
Чтобы ухаживать за своей женой, бывший фигурист Пётр Чернышев буквально поселился в больнице, сообщает «СтарХит».
Общество
«Яндекс.Еда» и Delivery Club зафиксировали рост спроса в выходные
Российские сервисы по доставке еды отметили повышение спроса на продукты и готовую еду в минувшие выходные, сообщили "Интерфаксу" в "Яндекс.Еде" и Delivery Club.
Общество
Губернатор Самарской области сделал заявление по коронавирусу
Дмитрий Азаров выступил с обращением в Instagram. В сети губернатор Самарской области сообщил о ситуации с коронавирусом в регионе.
Здоровье
Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены
Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения.
Политика
Большинство россиян в 2024 году проголосуют за Путина
Большинство жителей России в 2024 году отдадут свои голоса за Владимира Путина.
Общество
«Аэрофлот» и «Ростех» могут поссориться из-за поручения Путина
Конфликтность ситуации заложена в противоречивости самого поручения президента, объясняют два собеседника «Ведомостей»: возить пассажиров по Дальнему Востоку предполагается на российских самолетах.
Политика
Арбитраж в Гааге отказал Киеву в признании Крыма частью Украины
В постановлении указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией для признания суверенитета одной из сторон над Крымом, поэтому не может быть принято решение по претензиям Украины.
Общество
В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина
В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Политика
СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Происшествия
Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян
На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Технологии
У клеток человека обнаружили вторую «дверь» для коронавируса
Общество
За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Экономика
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Политика
Россия частично закрывает границу с Белоруссией
Правительство Российской Федерации приняло решение частично закрыть границу с Белоруссией по причине распространения коронавируса.
Здоровье
ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.
Экономика
В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидер
Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге Forbes 100 надежных российских банков.