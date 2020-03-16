Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Регионы должны обеспечить запасы "не менее чем на двухмесячный период" и проработать возможность наращивания сельскохозяйственного производства в минимальные сроки, говорится в сообщении. Кроме того, в Минсельхозе создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на рынках продовольствия.
Читать в источнике
Комментировать118

Подробнее о событии

Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Газета.Ruвчера в 11:07

Припасы на два месяца

Российская газетавчера в 10:09

Минсельхоз поручил регионам запастись продуктами не менее чем на 2 месяца

ПРАЙМвчера в 09:39

Минсельхоз поручил регионам создать запасы основных продуктов на 2 месяца

Вести.Ruвчера в 10:03

Минсельхоз поручил регионам обеспечить двухмесячные запасы основных продуктов

ТАССвчера в 09:43

Российским регионам поручили создать запас продуктов

Росбалтвчера в 10:08

Дмитрий Патрушев поручил регионам обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на два месяца

Эхо Москвывчера в 09:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:43, Ашберн
Общество

Новосибирские ученые начали испытание вакцины против коронавируса

Ученые работают с реальными штаммами вируса и формируют базу для тестирования вакцины.
Тайга.инфо 01:07
Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса

Эксперты отмечают, что такой интерес к фильму, вышедшему на экраны в 2011 году, связан с пандемией коронавируса Covid-19.
Piter.tv 02:28
Хоккей

КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю

"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Газета.Ru вчера в 17:00
Политика

Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны

Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Газета.Ru вчера в 15:33
Биатлон

Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру

Sputnik Литва вчера в 02:15
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области

Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.
Известия 00:44
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Политика

Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства

Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 02:31
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец вчера в 02:25
Происшествия

В Казахстане выявили коронавирус у двухлетней девочки

Всего, по данным на 17 марта, в Казахстане подтверждены 13 случаев заражения коронавирусом.
РБК 02:33
Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 14:20
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com вчера в 07:10
Общество

В Башкирии шесть детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

Шесть детей в Башкирии находятся в инфекционных больницах с подозрением на коронавирус, заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
РИА Новости 01:53
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал в клинику ухаживать за супругой

Чтобы ухаживать за своей женой, бывший фигурист Пётр Чернышев буквально поселился в больнице, сообщает «СтарХит».
Газета Кемерова вчера в 14:16
Общество

«Яндекс.Еда» и Delivery Club зафиксировали рост спроса в выходные

Российские сервисы по доставке еды отметили повышение спроса на продукты и готовую еду в минувшие выходные, сообщили "Интерфаксу" в "Яндекс.Еде" и Delivery Club.
Интерфакс вчера в 06:57
Общество

Губернатор Самарской области сделал заявление по коронавирусу

Дмитрий Азаров выступил с обращением в Instagram. В сети губернатор Самарской области сообщил о ситуации с коронавирусом в регионе.
КТВ-Луч 01:13
Здоровье

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения.
Интерфакс 02:36
Политика

Большинство россиян в 2024 году проголосуют за Путина

Большинство жителей России в 2024 году отдадут свои голоса за Владимира Путина.
Evo-rus.com вчера в 14:39
Общество

«Аэрофлот» и «Ростех» могут поссориться из-за поручения Путина

Конфликтность ситуации заложена в противоречивости самого поручения президента, объясняют два собеседника «Ведомостей»: возить пассажиров по Дальнему Востоку предполагается на российских самолетах.
Ведомости вчера в 16:59
Политика

Арбитраж в Гааге отказал Киеву в признании Крыма частью Украины

В постановлении указано, что арбитраж не обладает юрисдикцией для признания суверенитета одной из сторон над Крымом, поэтому не может быть принято решение по претензиям Украины.
МонаВиста вчера в 13:17
Общество

В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина

В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Rambler News Service вчера в 09:38
Политика

СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС

РИА Новости 01:40
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Происшествия

Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян

На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Московский Комсомолец вчера в 18:39
Технологии

У клеток человека обнаружили вторую «дверь» для коронавируса

ToDay News Ufa вчера в 10:33
Общество

За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 01:32
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Вести.Ru 02:23
Политика

Россия частично закрывает границу с Белоруссией

Правительство Российской Федерации приняло решение частично закрыть границу с Белоруссией по причине распространения коронавируса.
Военное дело вчера в 03:05
Здоровье

ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.
ФАН вчера в 11:15
Экономика

В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидер

Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге Forbes 100 надежных российских банков.
Коммерсантъ 02:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное