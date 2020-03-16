Коронавирус
Газета.RuМинсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Регионы должны обеспечить запасы "не менее чем на двухмесячный период" и проработать возможность наращивания сельскохозяйственного производства в минимальные сроки, говорится в сообщении. Кроме того, в Минсельхозе создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на рынках продовольствия.
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Находившегося в розыске экс-главу Межтрастбанка поймали в его квартире Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова.
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Аналитик оценил вероятность снижения курса рубля до ста за доллар
"Безусловно, снижение нефтяных котировок способствует сокращению притока валюты в страну по текущему счету, но на данный момент ситуация не выглядит как потеря контроля", - подытожил аналитик.
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Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 02:31 — REGNUM Сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт» прибыло 17 марта из США в приморский порт Славянка, следует из данных ресурса MarineTraffic, отслеживающее передвижение морских судов.
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