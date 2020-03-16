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Газета.RuГазета.RuМинсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца

Регионы должны обеспечить запасы "не менее чем на двухмесячный период" и проработать возможность наращивания сельскохозяйственного производства в минимальные сроки, говорится в сообщении. Кроме того, в Минсельхозе создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на рынках продовольствия.
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Минсельхоз поручил регионам создать запасы основных продуктов на 2 месяца

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Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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