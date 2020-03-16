Коронавирус
Газета.RuМинсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Регионы должны обеспечить запасы "не менее чем на двухмесячный период" и проработать возможность наращивания сельскохозяйственного производства в минимальные сроки, говорится в сообщении. Кроме того, в Минсельхозе создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации на рынках продовольствия.
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