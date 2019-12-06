Экономика

РБКРБКМинсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна в 2019 году

Ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, выступая на конференции «Агрохолдинги России», заявила, что, по предварительным данным, в России уже собрали 120 млн т зерна, при этом 75 млн т составила пшеница.
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