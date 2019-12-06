Экономика
РБКМинсельхоз повысил прогноз по урожаю зерна в 2019 году
Ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова, выступая на конференции «Агрохолдинги России», заявила, что, по предварительным данным, в России уже собрали 120 млн т зерна, при этом 75 млн т составила пшеница.
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Общество
Студенту-блогеру Жукову дали три года условно
Происшествия
СК предъявил обвинение по делу об утечке данных сотрудников РЖД
Следственные органы предъявили обвинение жителю Краснодарского края 1993 года рождения по делу об утечке личных данных сотрудников Российских железных дорог (РЖД).
Политика
Меркель встретится с Путиным в Париже
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится на полях саммита нормандского формата в Париже с президентом России Владимиром Путиным.
Происшествия
Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии
В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
Политика
В торможении «Турецкого потока» впервые открыто Путин обвинил Болгарию
Российский президент Владимир Путин назвал «источник торможения» газопровода «Турецкий поток».
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Армия и оружие
Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии
Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
КГБ Белоруссии и ФСБ обезвредили группу контрабандистов оружия
В Новгородской и Ленинградской областях с поличным задержали членов группы, причастной к контрабандным поставкам оружия, боеприпасов и наркотиков из-за рубежа, сообщается на сайте ФСБ.
Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Футбол
CAS сократил срок трансферного запрета «Челси» в два раза
Наказание клуба сокращено до одного трансферного окна, сообщает официальный сайт CAS.
Политика
Путин прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Ранее в австрийском концерне OMV сообщили о возобновлении работ по прокладке «Северного потока — 2».
Футбол
Александр Бубнов: «Динамо» навяжет «Зениту» борьбу, но ставлю на победу хозяев
Не исключено, что навяжет серьезную борьбу, но ставлю все же на победу хозяев.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Происшествия
Чайка отстранил свердловского зампрокурора от службы
Общество
Зубков назвал поверхностными заявления Запашного о «Тайгане»
Заявления генерального директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда ЗАПАШНОГО насчет решения суда о закрытии парка львов «Тайган» имеют поверхностных характер.
Общество
В США умер сбежавший из СССР экс-майор КГБ
В США умер сбежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов. Об этом пишет The Washington Post.
Политика
Путин заявил о достижении в России макроэкономической стабильности
В России достигнута макроэкономическая стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов Германии в Сочи.
Политика
Кремль поинтересуется у полпреда в СЗФО о встрече с Сокуровым
В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Про первую попытку Ельцина развалить СССР рассказали в деталях
Первая попытка развалить СССР была предпринята весной 1991 года.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Происшествия
В аэропорту Симферополя задержали дебошира с Урала
В Симферополе задержали 37-летнего жителя Свердловской области, буянившего в нетрезвом состоянии в "стерильной" зоне аэропорта.
Происшествия
В Воронеже прошли обыски в областной и городской администрациях
Правоохранители провели обыски в мэрии Воронежа и администрации области.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Авто
Kia получила в России ОТТС для модели Seltos
Южнокорейская компания Kia получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на новый компактный кроссовер KIA Seltos.