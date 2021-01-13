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Интерфакс
Интерфакс

Минсельхоз предложил с 15 марта ввести пошлину на экспорт кукурузы и ячменя

Минсельхоз РФ предлагает с 15 марта повысить экспортную пошлину на пшеницу до 45 евро за тонну и установить пошлину на экспорт кукурузы в размере 25 евро за тонну, ячменя - 10 евро, сообщает ведомство. На рожь пошлина будет нулевой.В источнике
Максим Решетниковроссийский политик
Я прошу оперативно согласовать проект постановления правительства и вместе с проектом протокола внести в правительство и попрошу министерство юстиции оперативно посмотреть этот проект.Lenta.ru
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ФедералПресс

Россиян предупредили о росте цен на хлеб

ФедералПрессвчера в 12:46
ТАСС

Подкомиссия по тарифам поддержала рост экспортной пошлины на пшеницу до €50 с 1 марта

ТАССвчера в 05:16
Зерно Он-Лайн

Анализ недели на рынке зерна РФ: Экспортная пошлина расшевелила Юг…

Зерно Он-Лайнвчера в 09:45
ПРАЙМ

Россия с 1 марта повысит пошлину на вывоз пшеницы

ПРАЙМвчера в 04:38
Коммерсантъ

Россия повышает пошлины на экспорт зерна

Коммерсантъвчера в 04:52
Интерфакс

Пшеница подорожала до максимума с мая 2014 г. на новости о повышении пошлины в РФ

Интерфаксвчера в 12:09
RT на русском

Минсельхоз предложил поднять пошлину на экспорт пшеницы

RT на русском13 января в 10:29

Военнослужащий ЛНР пропал в районе линии соприкосновения

Луганск, 15 января 2021, 22:58 — REGNUM Военнослужащий Народной милиции ЛНР, отправившийся обследовать прилегающие территории в сложных погодных условиях на линии соприкосновения, не вернулся на место несения службы, сообщили 15 января в ведомстве.
Военнослужащий ЛНР пропал в районе линии соприкосновения
REGNUMвчера в 14:58

Кроссовер Hyundai Santa Fe нового поколения может появиться раньше, чем ожидалось

По данным издания The KCB, корейский автогигант Hyundai, чтобы исправить ситуацию, намерен выпустить Santa Fe пятой генерации раньше намеченного срока, чтобы сохранить свою долю рынка.
Новые автомобили13 января в 10:06