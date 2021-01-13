Минсельхоз предложил с 15 марта ввести пошлину на экспорт кукурузы и ячменя
Минсельхоз РФ предлагает с 15 марта повысить экспортную пошлину на пшеницу до 45 евро за тонну и установить пошлину на экспорт кукурузы в размере 25 евро за тонну, ячменя - 10 евро, сообщает ведомство. На рожь пошлина будет нулевой.В источнике
Я прошу оперативно согласовать проект постановления правительства и вместе с проектом протокола внести в правительство и попрошу министерство юстиции оперативно посмотреть этот проект.Lenta.ru
Подробнее о событии
Пшеница подорожала до максимума с мая 2014 г. на новости о повышении пошлины в РФ
Интерфаксвчера в 12:09