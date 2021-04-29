Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков сообщила о возможном подорожании гречки. Эксперты считают, что это может быть связано с неурожаем, повышением расходов на упаковку, а также увеличением экспорта зерновых. Гречка в России дорожает с начала года.

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С чего всё началось Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, чтобы не допустить резкого колебания цен на внутреннем рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости вчера в 10:38