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Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки

Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков сообщила о возможном подорожании гречки. Эксперты считают, что это может быть связано с неурожаем, повышением расходов на упаковку, а также увеличением экспорта зерновых. Гречка в России дорожает с начала года.В источнике

С чего всё началось

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, чтобы не допустить резкого колебания цен на внутреннем рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новостивчера в 10:38

Подробнее о событии

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки

РБКвчера в 12:54

Минсельхоз России предложил временно ограничить экспорт гречки

Комсомольская правдавчера в 10:55

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи

ТАССвчера в 10:27

Из России предложили запретить вывозить гречку

Lenta.ruвчера в 10:15

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки

РИА Новостивчера в 10:38

Гречке ставят границы

Коммерсантъвчера в 08:17

В правительстве обсуждают временный запрет на экспорт гречки

Ведомости28 апреля в 14:21
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«Ъ»: в Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей

Кандидатов в водители обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм, а также наличие ряда запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона, пишет "Коммерсант" со ссылкой на проект приказа Минздрава.
РИА Новости23:37