Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки
Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков сообщила о возможном подорожании гречки. Эксперты считают, что это может быть связано с неурожаем, повышением расходов на упаковку, а также увеличением экспорта зерновых. Гречка в России дорожает с начала года.В источнике
С чего всё началось
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречки
Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, чтобы не допустить резкого колебания цен на внутреннем рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новостивчера в 10:38