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Вести.RuВести.RuМинсельхоз предложил ограничить экспорт зерна

Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства об ограничении экспорта зерна. С 1 апреля по 30 июня 2020 года будут введены квоты в размере 7 миллиона тонн на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Под квоты не попадают семяна зерновых культур.
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Россия планирует ввести квоту на экспорт зерна

Ёлдаш12:33

Участники рынка поддерживают введение квоты в 7 млн т на экспорт зерна из России

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Союз экспортеров оценил предлагаемый объем квоты на вывоз зерна

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Минсельхоз готовит меры для сохранения стабильности рынка продовольствия

Красная веснавчера в 13:10

Минсельхоз подготовит предложения для стабилизации продовольственного рынка

Взгляд.рувчера в 12:05
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МВФ заявил о начале рецессии мировой экономики

Ранее в МВФ заявляли, что ожидают в 2020 году из-за COVID-19 рецессию в мировой экономике.
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Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру 06:37
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Обвиняемого в убийстве историка Соколова этапируют в Санкт-Петербург

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Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 08:46
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
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У корреспондента Первого канала в США забрали посылку с масками

У корреспондента Первого канала в Нью-Йорке изъяли посылку из Азии с медицинскими масками, сообщил телеведущий Евгений Попов в Telegram-канале.
РИА Новости 09:28
Биатлон

Богалий: Российский биатлон ходит с протянутой рукой

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий обратилась к президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву.
Нева Спорт 04:33
Общество

За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей

За нарушение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя могут ввести штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
РИА Новости 09:00
Футбол

Нобель Арустамян в эфире «Матч ТВ»: «Мы можем потерять футбол в том виде, к которому привыкли за последние 50 лет»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, как в Италии оценивают возможность возобновления чемпионата страны по футболу.
Матч ТВ 11:04
Общество

У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония

У 60-летнего советского, российского певца, актера и автора песен Игоря Николаева, обратившегося за медицинской помощью в больницу в Коммунарке, диагностирована очаговая пневмония.
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Здоровье

Чай с куркумой помогает предотвратить поражение легких

Зарубежные диетологи советуют в период распространения инфекций употреблять чай с куркумой.
Волгоградская правда 07:22
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибла почти тысяча человек

В Италии за сутки от коронавируса погибла почти тысяча человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте AFP со ссылкой на власти страны.
Lenta.ru 12:38
Общество

Во Франции продлен режим самоизоляции

Во Франции продлили режим самоизоляции до 15 апреля. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.
Известия 12:35
Политика

Маттео Салвини пригрозил выходом Италии из состава ЕС

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее раскритиковал итоговый документ саммита Евросоюза по противодействию коронавирусу COVID-2019.
RuNews24.ru 12:46
Авто

Показали изображения нового Nissan Qashqai

Электрический шоу-кар, представленный около года назад в Женеве, имел довольно поразительный дизайн с минималистским интерьером, но можно ожидать, что новый Qashqai/Rogue Sport будет значительно отличаться от концепта.
SpeedMe 07:41
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Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
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Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 27 марта, призвал граждан России воздержаться от поездок на дачу в условиях пандемии коронавируса.
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Capcom отключила бету Resident Evil: Resistance на PS4 и РС

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Швейцарцев возмутили статьи о «бесполезности» российской помощи Италии

В Швейцарии возмутились публикациями популярной итальянской газеты La Stampa, в которой поставленная Россией гуманитарная помощь Италии названа "бесполезной", пишет Blick.
Газета.Ru 11:50
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Ставрополье докупает аппараты искусственной вентиляции легких

На случай распространения коронавируса на Ставрополье решено дооснастить медучреждения аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ГТРК Ставрополье 11:58
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Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
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Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
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Около 70% россиян доверяют Путину, показал опрос

Более двух третей россиян (69%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 11:39
Общество

Певица Maruv пожаловалась на травлю из-за гастролей в России

Взгляд.ру 10:04
Общество

Минпросвещения объявило о переносе ЕГЭ и ОГЭ в связи с пандемией

Министерство просвещения России объявило о переносе ЕГЭ и ОГЭ из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:40
Общество

Песков назвал цель нерабочей недели

Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
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Политика

Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием

На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта.
Lenta.ru 10:21
Культура

Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов

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Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
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Кино

В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны

Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
News.ru 08:06
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