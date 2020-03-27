Коронавирус
Вести.RuМинсельхоз предложил ограничить экспорт зерна
Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства об ограничении экспорта зерна. С 1 апреля по 30 июня 2020 года будут введены квоты в размере 7 миллиона тонн на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Под квоты не попадают семяна зерновых культур.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 13:06, Ашберн
Экономика
МВФ заявил о начале рецессии мировой экономики
Ранее в МВФ заявляли, что ожидают в 2020 году из-за COVID-19 рецессию в мировой экономике.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Общество
У корреспондента Первого канала в США забрали посылку с масками
У корреспондента Первого канала в Нью-Йорке изъяли посылку из Азии с медицинскими масками, сообщил телеведущий Евгений Попов в Telegram-канале.
Биатлон
Богалий: Российский биатлон ходит с протянутой рукой
Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий обратилась к президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву.
Общество
За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей
За нарушение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя могут ввести штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
Футбол
Нобель Арустамян в эфире «Матч ТВ»: «Мы можем потерять футбол в том виде, к которому привыкли за последние 50 лет»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, как в Италии оценивают возможность возобновления чемпионата страны по футболу.
Общество
У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония
У 60-летнего советского, российского певца, актера и автора песен Игоря Николаева, обратившегося за медицинской помощью в больницу в Коммунарке, диагностирована очаговая пневмония.
Здоровье
Чай с куркумой помогает предотвратить поражение легких
Зарубежные диетологи советуют в период распространения инфекций употреблять чай с куркумой.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибла почти тысяча человек
В Италии за сутки от коронавируса погибла почти тысяча человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте AFP со ссылкой на власти страны.
Общество
Во Франции продлен режим самоизоляции
Во Франции продлили режим самоизоляции до 15 апреля. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.
Политика
Маттео Салвини пригрозил выходом Италии из состава ЕС
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее раскритиковал итоговый документ саммита Евросоюза по противодействию коронавирусу COVID-2019.
Авто
Показали изображения нового Nissan Qashqai
Электрический шоу-кар, представленный около года назад в Женеве, имел довольно поразительный дизайн с минималистским интерьером, но можно ожидать, что новый Qashqai/Rogue Sport будет значительно отличаться от концепта.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Здоровье
Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 27 марта, призвал граждан России воздержаться от поездок на дачу в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Capcom отключила бету Resident Evil: Resistance на PS4 и РС
Политика
Швейцарцев возмутили статьи о «бесполезности» российской помощи Италии
В Швейцарии возмутились публикациями популярной итальянской газеты La Stampa, в которой поставленная Россией гуманитарная помощь Италии названа "бесполезной", пишет Blick.
Здоровье
Ставрополье докупает аппараты искусственной вентиляции легких
На случай распространения коронавируса на Ставрополье решено дооснастить медучреждения аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Здоровье
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Политика
Около 70% россиян доверяют Путину, показал опрос
Более двух третей россиян (69%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Общество
Минпросвещения объявило о переносе ЕГЭ и ОГЭ в связи с пандемией
Министерство просвещения России объявило о переносе ЕГЭ и ОГЭ из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Общество
Песков назвал цель нерабочей недели
Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.
Политика
Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием
На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта.
Культура
Скончался актер дубляжа Сергей Смирнов
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Кино
В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны
Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.