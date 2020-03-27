Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства об ограничении экспорта зерна. С 1 апреля по 30 июня 2020 года будут введены квоты в размере 7 миллиона тонн на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Под квоты не попадают семяна зерновых культур.

Общество Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии «В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.

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Общество У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония У 60-летнего советского, российского певца, актера и автора песен Игоря Николаева, обратившегося за медицинской помощью в больницу в Коммунарке, диагностирована очаговая пневмония.

Общество Во Франции продлен режим самоизоляции Во Франции продлили режим самоизоляции до 15 апреля. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.

Авто Показали изображения нового Nissan Qashqai Электрический шоу-кар, представленный около года назад в Женеве, имел довольно поразительный дизайн с минималистским интерьером, но можно ожидать, что новый Qashqai/Rogue Sport будет значительно отличаться от концепта.

Здоровье Вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период пандемии Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 27 марта, призвал граждан России воздержаться от поездок на дачу в условиях пандемии коронавируса.

Политика Швейцарцев возмутили статьи о «бесполезности» российской помощи Италии В Швейцарии возмутились публикациями популярной итальянской газеты La Stampa, в которой поставленная Россией гуманитарная помощь Италии названа "бесполезной", пишет Blick.

Здоровье Ставрополье докупает аппараты искусственной вентиляции легких На случай распространения коронавируса на Ставрополье решено дооснастить медучреждения аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общество Песков назвал цель нерабочей недели Москва, 27 марта 2020, 15:13 — REGNUM В России нерабочая неделя объявлена с целью минимизировать контакты между людьми в связи с распространением нового типа коронавируса.

Политика Тысячи украинцев пошли на штурм границы перед ее закрытием На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди из желающих вернуться домой украинцев до полного прекращения международных пассажирских перевозок, анонсированного на 28 марта.