Коронавирус
РБКМинсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России
Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
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Участники рынка поддерживают введение квоты в 7 млн т на экспорт зерна из России
ТАСС27 марта в 10:35
Минэкономразвития согласовало проект постановления о временной квоте на экспорт зерна
Будущее России. Национальные проекты06:27
Минсельхоз предлагает ввести с 1 апреля временную квоту на экспорт зерна из РФ в 7 млн т
Milknews.ru27 марта в 07:48
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Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
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В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом
В Санкт-Петербурге умер пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
Общество
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Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
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Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
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«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
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Telegram добавил папки для чатов и каналов
Как сообщают официальные представители Telegram, теперь каждый из пользователей может размещать чаты в папки по сферам, таким как "Работа", "Семья", "Развлечения" и другие.
Экономика
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Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта, президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
Происшествия
СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве
Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
Энергетика
Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года
Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
Общество
В России ужесточили наказание за нарушение карантина и самоизоляции
Если же нарушение карантина привело к причинению вреда здоровью человека или к смерти, но не содержит признаков преступления, размер штрафа для граждан составит до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до одного миллиона рублей.
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Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Авто
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Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Политика
В Кремле объяснили отсутствие в стране режима ЧС из-за коронавируса
Правительство России не вводит всеобщий режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, так как все оптимальные меры уже принимаются.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
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Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
Путин призвал пожилых россиян оставаться дома
Президент РФ Владимир Путин попросил пожилых людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и здоровье.
Общество
В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции
В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции.
Общество
Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию
Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Общество
Более 200 новых случаев коронавируса подтверждено в Москве
В столице подтвердили 212 новых случаев заражения новым коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.