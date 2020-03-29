Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.

Политика На Украине уволили главу Минздрава Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Политика Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.

Общество Правительство установило максимальный размер пособия по безработице Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.

Общество Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.

Общество В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом В Санкт-Петербурге умер пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.

Общество Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.

Общество Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.

Экономика Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.

Интернет Telegram добавил папки для чатов и каналов Как сообщают официальные представители Telegram, теперь каждый из пользователей может размещать чаты в папки по сферам, таким как "Работа", "Семья", "Развлечения" и другие.

Экономика ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта, президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

Энергетика Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.

Общество В России ужесточили наказание за нарушение карантина и самоизоляции Если же нарушение карантина привело к причинению вреда здоровью человека или к смерти, но не содержит признаков преступления, размер штрафа для граждан составит до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до одного миллиона рублей.

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.

Политика Путин призвал пожилых россиян оставаться дома Президент РФ Владимир Путин попросил пожилых людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и здоровье.