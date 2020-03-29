Коронавирус

РБКРБКМинсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
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МЭР согласовал проект введения временной квоты на экспорт зерна

Известия07:06

Зерну закрыли границу

Российская газетавчера в 11:24

Участники рынка поддерживают введение квоты в 7 млн т на экспорт зерна из России

ТАСС27 марта в 10:35

Минэкономразвития согласовало проект постановления о временной квоте на экспорт зерна

Будущее России. Национальные проекты06:27

Минсельхоз предлагает ввести с 1 апреля временную квоту на экспорт зерна из РФ в 7 млн т

Milknews.ru27 марта в 07:48

Союз экспортеров оценил предлагаемый объем квоты на вывоз зерна

РИА Новости27 марта в 10:14

Эксперты усомнились в эффективности ограничения экспорта зерна из РФ

Интерфакс27 марта в 11:27
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Политика

На Украине уволили главу Минздрава

Парламент Украины уволил Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 07:27
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудит, в том числе, цены на нефть.
РИА Новости 08:45
Политика

Путин поручил провести полную инвентаризацию ИВЛ в России

Президент РФ Владимир Путин поручил провести полную инвентаризацию ИВЛ и их готовность к работе.
ФАН 09:15
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия 08:24
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

В Санкт-Петербурге умер пациент с коронавирусом

В Санкт-Петербурге умер пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора города Александра Беглова.
Газета.Ru 07:19
Общество

В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса

Туристы из России, которые потеряли свои путевки в зарубежные страны и не сумевшие туда отправиться из-за коронавируса, смогут получить компенсации.
Известия 05:53
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил о смерти двух пациентов за прошедшие сутки.
RT на русском 02:34
Экономика

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты

Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
BFM.ru 09:19
Интернет

Telegram добавил папки для чатов и каналов

Как сообщают официальные представители Telegram, теперь каждый из пользователей может размещать чаты в папки по сферам, таким как "Работа", "Семья", "Развлечения" и другие.
iReactor 09:14
Экономика

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта, президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
РБК 00:01
Происшествия

Самолет из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя

КП - Кубань 01:00
Происшествия

СК начал проверку из-за рассылки фейков о комендантском часе в Москве

Следственный комитет России начал проверку после распространения недостоверных сообщений о комендантском часе в Москве на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:25
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

С понедельника в Москве введут режим всеобщей самоизоляции и ограничат передвижение граждан по городу.
РИА Новости вчера в 14:46
Энергетика

Российская нефть подешевела до минимума с 1999 года

Цены на морские партии российской нефти Urals продолжили снижение — их стоимость для Северо-Западной Европы опустилась в пятницу, 27 марта, до $16,2 за баррель на условиях поставки CIF (порт Роттердам), пишет 30 марта ценовое агентство Argus Media.
РБК 07:47
Общество

В России ужесточили наказание за нарушение карантина и самоизоляции

Если же нарушение карантина привело к причинению вреда здоровью человека или к смерти, но не содержит признаков преступления, размер штрафа для граждан составит до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч рублей, для юридических лиц — до одного миллиона рублей.
Tverigrad.ru 08:07
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Авто

В Казахстане запустили производство Chevrolet Damas и Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня вчера в 02:19
Политика

В Кремле объяснили отсутствие в стране режима ЧС из-за коронавируса

Правительство России не вводит всеобщий режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, так как все оптимальные меры уже принимаются.
Известия 08:06
Биатлон

Биатлонистка Халиуллина заразилась коронавирусом

ФАН 05:46
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 04:54
Политика

Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием

Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:37
Политика

Путин призвал пожилых россиян оставаться дома

Президент РФ Владимир Путин попросил пожилых людей оставаться дома, чтобы сохранить жизнь и здоровье.
РИА Новости 09:32
Общество

В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции

В Рязанской области введен режим обязательной самоизоляции.
Рязань.Лайф 07:39
Общество

Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию

Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Интерфакс 05:04
Общество

Более 200 новых случаев коронавируса подтверждено в Москве

В столице подтвердили 212 новых случаев заражения новым коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Москва 24 05:29
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