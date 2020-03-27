Коронавирус

РБКРБКМинсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

Минсельхоз подготовил ряд мер для поддержания стабильности на рынке продовольствия, направленных на обеспечение внутренних потребностей России в зерне, говорится в сообщении министерства.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Россия планирует ввести квоту на экспорт зерна

Ёлдаш12:33

Минсельхоз предложил временно ограничить экспорт зерна из России

РБК10:58

Минсельхоз готовит меры для сохранения стабильности рынка продовольствия

Красная веснавчера в 13:10

Союз экспортеров оценил предлагаемый объем квоты на вывоз зерна

РИА Новости10:14

Минсельхоз предложил ограничить экспорт зерновых

Известия07:59

Участники рынка поддерживают введение квоты в 7 млн т на экспорт зерна из России

ТАСС10:35

Минсельхоз подготовит предложения для стабилизации продовольственного рынка

Взгляд.рувчера в 12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Шоу-бизнес

Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами

Опубликовано видео вечеринки с заразившимся коронавирусом народным артистом РСФСР Львом Лещенко и другими российскими звездами.
Lenta.ru 08:40
Общество

В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ

Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов.
РИА Новости 15:12
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Игры

Вышли бесплатные демоверсии Soldat 2 и Life is Strange 2

О выходе бесплатной пробной версии объявили также создатели Life Is Strange 2. Знакомиться с началом сложного пути братьев Шона и Даниэля можно до 29 октября.
Игромания.ру 12:27
Здоровье

Российские регионы вводят ограничительные меры из-за коронавируса

Регионы РФ с 28 марта вводят ряд ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом – закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры, в некоторых субъектах вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений и прекратил работу общественный транспорт.
РИА Новости 17:23
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Политика

Путин назвал возможные сроки победы России над коронавирусом

Россия сможет победить эпидемию новой коронавирусной инфекции менее чем за три месяца, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.
Rambler News Service вчера в 08:05
Футбол

Глушаков о карантине: Стулья нам понадобятся, но в мирных целях

Российский полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как в Грозном относятся к пандемии коронавируса и как команда будет тренироваться в условиях карантина.
Нева Спорт 13:44
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал, как развлекает сына от Анны Курниковой

Накануне в своем микроблоге Иглесиас опубликовал трогательное семейное видео, на котором запечатлено, как Иглесиас играет со своим подросшим сыном от Анны Курниковой.
Bimru.ru 11:51
Экономика

Песков прокомментировал новый налог на проценты по вкладам

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, объем инвестиций которых превышает 1 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 09:50
Экономика

Глава МВФ предупредила о мировой рецессии из-за коронавируса

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобальная экономика погрузилась в рецессию, подобную той, что была в 2009 году.
BFM.ru 13:06
Политика

Президент Италии обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил о необходимости новых европейских подходов к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и выразил надежду, что его опасность для Европы будет оценена "до того, пока не станет поздно"
РИА Новости 15:02
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM 08:45
Общество

Туристов из Таиланда отправят на карантин в санаторий Сахалина

Ранее самолет доставил из Таиланда 241 туриста. Их разместили на территории лагеря «Юбилейный».
EastRussia 03:38
Политика

Французы возмутились критикой российской помощи Италии

Французское издание Agoravox назвало статьи, критикующие российскую помощь Италии, агрессивными нападками дезинформационной машины.
РИА Новости 11:14
Футбол

«Урожай» будет переименован в «Кубань»

Выступающий в ПФЛ зоне «Юг» «Урожай» будет переименован в «Кубань». Эту информацию подтвердил гендиректор клуба Станислав Лысенко.
Metaratings 13:41
Общество

Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Московский Комсомолец 09:37
Общество

Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России

В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными.
Lenta.ru 06:54
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Политика

Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
RT на русском 15:36
Шоу-бизнес

Объявлено место похорон Инны Макаровой

Дата похорон будет объявлена позже, сообщил сегодня внук знаменитости, композитор Иван Бурляев.
WomanHit.ru вчера в 10:12
Общество

Собянин попросил москвичей провести нерабочую неделю дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Lenta.ru 14:22
Общество

Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным

Тест на коронавирус основателя и солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным.
Lenta.ru 16:09
Космос

В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида

Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
СитиТрафик 25 марта в 23:26
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия 15:43
Общество

Главный фтизиатр Кубани уволена за сокрытие заграничной поездки

Наталья Шевченко вернулась из Доминиканы 15 марта. 17 марта она вышла на работу, никому не рассказав о заграничной поездке.
Ясно 14:41
Общество

ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Медиазона 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное