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Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев предупредил о возможном изменении цен на продукты питания из-за увеличения затрат сельскохозяйственных предприятий.

Минсельхоз предупредил о возможном росте цен на продукты

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