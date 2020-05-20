Коронавирус
АБНМинсельхоз предупредил о возможном росте цен на продукты
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев предупредил о возможном изменении цен на продукты питания из-за увеличения затрат сельскохозяйственных предприятий.
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Следует понимать, что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут, поэтому мы допускаем определенные корректировки цен.
— Дмитрий Патрушев, российский политикГазета.Ru вчера в 08:11
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