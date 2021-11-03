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Минсельхоз предупредил о риске роста цен на молочную продукцию из-за ее маркировки

Возможный рост цен в ведомстве связали с удорожанием себестоимости молока и дополнительными издержками производителей на обязательную маркировку молочной продукции, пишут
 «Известия» со ссылкой на текст доклада за подписью замглавы Минсельхоза Оксаны Лут.
Forbes
По данным Минсельхоза, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла — 526,3 руб./кг (5,9%), сыров — 391,5 руб./кг (4,1%).
Известия
В докладе Минсельхоза сказано, что средства, которые поступили от экспортной пошлины на зерновые, можно направить на компенсацию затрат молочного скотоводства на корма.
Известия
В сети магазинов «Лента» газете сообщили о подорожании закупочных цен на молочную продукцию до 5% с 1 декабря, рост с начала года оценили в 10-15%.
Forbes

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