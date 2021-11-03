По данным Минсельхоза, стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла — 526,3 руб./кг (5,9%), сыров — 391,5 руб./кг (4,1%).
Главный санитарный врач России Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по организации работы образовательных организаций и объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи, введенных в связи с распространением коронавируса, до 1 января 2024 года.
Первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова заявила, что при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на следующий год во втором чтении будет просчитываться повышение пенсий и пособий на уровень инфляции, близкий к фактическому.
Китайские ученые нашли новый способ эффективной доставки лекарств к опухолям: гидрофобные предшественники лекарств собираются в наночастицы, которые разрушаются только при одновременном действии липаз и глутатиона раковых клеток, не затрагивая при этом здоровые клетки.