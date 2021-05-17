«Ъ»: Минсельхоз предупредил о возможном подорожании сахара
Замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут предупредила о возможном подорожании сахара из-за отставания в этом году сева сахарной свеклы. Об этом в понедельник пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на совещание Лут с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков.В источнике
С чего всё началось
Сахарку не найдется
Минсельхоз планирует новые меры регулирования рынка В преддверии окончания 1 июня действия соглашения о фиксации цен на сахар Минсельхоз начал обдумывать новые меры регулирования рынка, среди них — создание интервенционного фонда для стабилизации цен, а также продолжение квотирования беспошлинного импорта.
Коммерсантъвчера в 18:14
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