Замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут предупредила о возможном подорожании сахара из-за отставания в этом году сева сахарной свеклы. Об этом в понедельник пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на совещание Лут с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

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С чего всё началось Сахарку не найдется Минсельхоз планирует новые меры регулирования рынка В преддверии окончания 1 июня действия соглашения о фиксации цен на сахар Минсельхоз начал обдумывать новые меры регулирования рынка, среди них — создание интервенционного фонда для стабилизации цен, а также продолжение квотирования беспошлинного импорта. Коммерсантъ вчера в 18:14