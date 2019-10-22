В министерстве подтвердили, что на оптовом рынке крупа подорожала, но назвали рост цен незначительным и связали его с их восстановлением к уровню нескольких последних лет. Минсельхоз напомнил, что в прошлом году гречка подешевела в четыре раза, чего давно не наблюдалось.

Общество Связанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре Телеканал «Спас» объявил о запуске шоу «Остров», «первого реалити со смыслом», участникам которого предлагается провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.

Политика Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.

Армия и оружие 10 пунктов: раскрыты детали договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии Переговоры длились 6,5 часов Переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана длились шесть с половиной часов.

Фигурное катание 15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.

Общество Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.

Происшествия В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.

Армия и оружие В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве Александр Лукашенко поручил 22 октября государственному секретарю СБ и министру обороны в самое ближайшее время представить план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением у границы суверенного государства контингента вооруженных сил США.

Общество Экзамен на получение водительских прав усложнят В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.

Кино Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.

Общество РАН попросила Минобрнауки пересмотреть правила об изоляции российских ученых Президиум Российской академии наук (РАН) обратился в Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила общения между российскими и иностранными учеными.

Экономика Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».

Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».

Происшествия Самарский подросток проглотил воздушный шарик и скончался По предварительным данным, школьник надувал воздушный шарик. Случайно проглотив его, подросток задохнулся и погиб.

Здоровье В Архангельск прибыл полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осмотрели перинатальный центр.

Футбол Семак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, каким хотел бы видеть футбол в исполнении своей команды.

Политика Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую» Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.

Происшествия Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский» Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".

Авто Mitsubishi Pajero уйдет из России Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка.

Энергетика Почти на 20% повышаются цены на газ для промышленности Украины Повышение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке С 1 ноября 2019 года «Нафтогаз Украины» поднимает цены на газ для промышленности страны на 18,4-19,6%, сообщила пресс-служба компании, уточнив, что предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Музыка Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.

Общество Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225 Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.

Шоу-бизнес Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.

Политика СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.

Шоу-бизнес Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.