Экономика
Национальное Аграрное АгентствоМинсельхоз прокомментировал подорожание российской гречки
В министерстве подтвердили, что на оптовом рынке крупа подорожала, но назвали рост цен незначительным и связали его с их восстановлением к уровню нескольких последних лет. Минсельхоз напомнил, что в прошлом году гречка подешевела в четыре раза, чего давно не наблюдалось.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество
Связанный с РПЦ телеканал запустит реалити-шоу в монастыре
Телеканал «Спас» объявил о запуске шоу «Остров», «первого реалити со смыслом», участникам которого предлагается провести месяц послушником в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер.
РБК 11:20
Политика
Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Армия и оружие
10 пунктов: раскрыты детали договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии
Переговоры длились 6,5 часов Переговоры президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана длились шесть с половиной часов.
SM News 13:45
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости вчера в 11:50
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Армия и оружие
В Минске готовят ответ на размещение американских танков в Литве
Александр Лукашенко поручил 22 октября государственному секретарю СБ и министру обороны в самое ближайшее время представить план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением у границы суверенного государства контингента вооруженных сил США.
Российская газета 14:08
Общество
Экзамен на получение водительских прав усложнят
В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.
ЦДИ ПО вчера в 12:21
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Общество
РАН попросила Минобрнауки пересмотреть правила об изоляции российских ученых
Президиум Российской академии наук (РАН) обратился в Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила общения между российскими и иностранными учеными.
Daily Storm 12:54
Экономика
Госдума в двадцатый раз перенесла выплаты по советским вкладам
Правительство уже неоднократно переносило сроки выплат — как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, законопроект об очередном переносе сроков выплат рассматривается в «юбилейный двадцатый раз».
REGNUM 08:13
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru вчера в 12:54
Происшествия
Самарский подросток проглотил воздушный шарик и скончался
По предварительным данным, школьник надувал воздушный шарик. Случайно проглотив его, подросток задохнулся и погиб.
REGNUM 12:10
Здоровье
В Архангельск прибыл полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан
Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осмотрели перинатальный центр.
Невские Новости 08:15
Футбол
Семак рассказал, каким видит идеальный футбол в исполнении «Зенита»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, каким хотел бы видеть футбол в исполнении своей команды.
Матч ТВ 11:37
Политика
Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
RT на русском 06:16
Происшествия
Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»
Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru 08:56
Авто
Mitsubishi Pajero уйдет из России
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка.
Телеканал 360° вчера в 10:09
Энергетика
Почти на 20% повышаются цены на газ для промышленности Украины
Повышение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке С 1 ноября 2019 года «Нафтогаз Украины» поднимает цены на газ для промышленности страны на 18,4-19,6%, сообщила пресс-служба компании, уточнив, что предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
OilCapital.ru 08:09
Музыка
Танцующая на концерте Киркорова бабушка украла сердечко пользователей
На днях в инстаграме Киркорова появилось видео концерта в Сыктывкаре. На сцене вместе с артистом весело отплясывает бабушка.
Uznayvse.ru вчера в 09:39
Общество
Украинское КБ может передать Китаю технологии по Ан-225
Издание отмечает, что в Пекине рассчитывают использовать наработки по Ан-225 с целью вывести потенциал авиаперевозок на новый уровень.
News.ru вчера в 21:41
Армия и оружие
Прибытие вертолетов ВКС РФ на бывшую базу США в Сирии сняли на видео
Историческое прибытие вертолетов ВКС России на бывшую американскую базу показали на видео.
Российская газета 02:21
Футбол
Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
RT на русском 11:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 02:27
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.
Военное дело 09:20
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета 06:23
Шоу-бизнес
Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой
Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.
Московский Комсомолец 04:31