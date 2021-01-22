Минсельхоз обратился в Минпромторг с просьбой поддержать инициативу Картофельного союза о включении в продажу мелкого картофеля. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.

Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Телеканал 360° Городовой Дума ТВ Мой Брянск Деловое.ТВ Ruposters.ru Известия Дождь МИР 24 Пятый канал CT news Городовой Piter.tv Известия Известия ТК Звезда Мой Брянск 12 Канал Омск ТВ Центр Деловое.ТВ ТК Звезда

С чего всё началось Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены Участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции. Так, производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса. Коммерсантъ вчера в 16:44