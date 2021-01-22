Минсельхоз просит Минпромторг поддержать идею о продаже мелкого картофеля
Минсельхоз обратился в Минпромторг с просьбой поддержать инициативу Картофельного союза о включении в продажу мелкого картофеля. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.В источнике
С чего всё началось
Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены
Участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции. Так, производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса.
Коммерсантъвчера в 16:44
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