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Интерфакс
Интерфакс

Минсельхоз просит Минпромторг поддержать идею о продаже мелкого картофеля

Минсельхоз обратился в Минпромторг с просьбой поддержать инициативу Картофельного союза о включении в продажу мелкого картофеля. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены

Участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции. Так, производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса.
Коммерсантъвчера в 16:44
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News.ru

Сокращение производства картофеля взвинтит цены в магазинах

News.ruвчера в 12:16
ПРАЙМ

Продать неликвид. Как делят продукты для бедных и для богатых

ПРАЙМвчера в 08:24
РБК

Производители предложили сетям пустить в продажу картофель «экономкласса»

РБКвчера в 18:27
РИА Новости

Минсельхоз попросил поддержать идею продажи мелкого картофеля в магазинах

РИА Новостивчера в 07:33
Коммерсантъ

Производители предложили допустить в магазины картофель «экономкласса»

Коммерсантъвчера в 02:52
РЕН ТВ

В России могут начать продавать картофель «экономкласса»

РЕН ТВвчера в 18:56
Газета.Ru

В России предложили продавать картофель «экономкласса»

Газета.Ruвчера в 07:26

МИД РФ предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России

МИД России в ответ на появившуюся на сайте посольства США информацию о местах и времени проведения несанкционированных акций заявил, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России.
Коммерсантъвчера в 15:28